Finlandiya Para Birimi: Finlandiya Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Yurtdışı odaklı seyahatlerinizde gideceğiniz yere dair yapacağınız araştırmaların en önemli kısmını o ülkenin para birimi almalıdır. Keza seyahat boyunca yapacağınız her türlü harcamayı bu para birimi üzerinden yapacağınız için genel tatil bütçeniz için para dönüşümlerini öğrenmelisiniz. İskandinav ülkeleri arasında dikkat çeken Finlandiya için hazırladığımız bu içeriğimizde ülkenin para birimi nedir ve Finlandiya parası kaç TL ediyor sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Finlandiya'nın Para Birimi ve Sembolü

Rusya, Norveç ve İsveç ile komşu konumunda bulunan Finlandiya yaşam standartlarının ve eğitim koşullarının çok yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Tatil anlayışı için deniz, kum ve güneş üçlüsü yerine yeni kültür keşifleri düşünüyorsanız ve yeni rotanız Finlandiya ise hazırladığımız içerik tam da sizlere göre. Keza Finlandiya para birimi hakkında bilgi vereceğimiz içeriğimizden sonra ülkenin genel yaşam kalitesini aşağı yukarı tahmin edebileceksiniz.

Dünyaca ünlü Kuzey Işıkları'nı da görebileceğiniz ve şahane bir kış tatili yapabileceğiniz Finlandiya'nın para birimi 2001 yılına kadar Fin Markkası kabul edilmişti. 1860 yılından o tarihe kadar ülke genelinde hakim olan para birimi 2001 yılında sonra Euro olarak değiştirildi. Yani bu özel İskandinav ülkesine seyahat etmek istiyorsanız elinizdeki Türk Lirasını Euro'ya çevirmeniz gerekiyor. Tedavülden kalkan Fin Markkası'nın sembolü FIM olarak kullanılıyordu ancak günümüzde Euro kullanıldığı için € sembolünü tercih edebilirsiniz.

Finlandiya Parası Kaç TL Eder?

Bildiğiniz gibi her ülkenin kendine özgü bir para birimi bulunuyor. Çoğu ülke ilk başlarda kendi ülkesine has para birimlerini kullanıyor olsa da genellikle Avrupa genelinde yaygın kabul edilen para birimleri de bir süre sonra ülkelerin kendi para birimi olarak kayıtlara geçebiliyor.

Finlandiya'da 2001 yılına kadar Fin Markkası kullanırken o tarihten sonra Euro kullanımına geçmiştir. Bu sebeple Finlandiya parası kaç TL eder araştırmanız için Euro'nun günlük kurunu takip etmeniz gerekir. Buna göre şimdilerde 1 Euro 15,82 Türk Lirası'na eşittir. Sizlerde elinizdeki Türk Lirasını bu kur üzerinden hesaplayarak toplamda ne kadar Euro'nuz var hesaplayabilirsiniz.