Fırat Üniversitesi 5 alanda Türkiye’de ilk 5’e girdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarını çeşitli akademik ölçütlere göre değerlendiren bir kuruluş olan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan 2022-2023 Dünya Alan Sıralaması açıklandı.

2021 yılında YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçilerek Türkiye'nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasına girme başarısını gösteren Fırat Üniversitesi açıklanan araştırmalarda başarı sıralamasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

Fizik alanında sıralamaya Türkiye'den 13 üniversite girerken Fırat Üniversitesi bu alanda dünyada 619. Türkiye'de ise 1. sırada yer aldı. Matematik alanında sıralamaya Türkiye'den 16 üniversite girerken Fırat Üniversitesi bu alanda dünyada 338., Türkiye'de ise 2. oldu. Devlet üniversiteleri arasında ise Türkiye'de 1. sıraya yerleşti. Mühendislik alanında sıralamaya ülkemizden 36 üniversite girerken Fırat Üniversitesi bu alanda dünyada 639. Türkiye'de ise 4. sırada yer aldı. İl sıralamasında Ankara ve İstanbul'dan sonra Elazığ 3. sırada yer aldı. Bilgisayar bilimleri alanında sıralamaya ülkemizden 8 üniversite girerken Fırat Üniversitesi bu alanda Dünyada 667. Türkiye'de ise 4. sırada yer aldı. Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği alanında dünyada 628. Türkiye'de ise 5. oldu.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 7 ALANDA TÜRKİYE'DE İLK 10'A GİRDİ

Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında sıralamaya ülkemizden 9 üniversite girerken Fırat Üniversitesi bu alanda Dünyada 834. Türkiye'de ise 7. Sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında ise 4. Sırada yer aldı. Teknoloji alanında sıralamaya ülkemizden 26 üniversite girerken Fırat Üniversitesi bu alanda Dünyada 998. Türkiye'de ise 8. sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında ise 6. oldu. Tıp ve Sağlık bilimleri alanında ise Türkiye'de 12. Olan Fırat Üniversitesi, kimya alanında ise Türkiye'de 30. sırada yer aldı.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, başarı sıralamalarının geçen yıla göre daha iyi bir seviyede olduğunu belirterek "URAP 2022 – 2023 Dünya Alan Sıralamasında, Üniversitemiz genel sıralamada Türkiye'de 20. Sırada yer alıyor. Bazı bölümlerimiz ise çok daha iyi bir seviyede bulunuyor. 5 alanda Türkiye'de ilk 5'in içerisinde yer alıyoruz. Başarı sıralamamızı gelecek yıllarda çok daha iyi seviyelere çıkartmak için akademik ve idari personellerimizle birlikte gayret göstereceğiz. Bu başarılarda emeği geçen akademik ve idari personellerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.