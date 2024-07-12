Fırnaz Koyu Nerede, Hangi İlçede? Kalkan Fırnaz Koyu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Fırnaz Koyu, tatilciler için dinlenme ve doğayla baş başa zaman geçirme imkanı sunar. Doğa tutkunları ve plaj keyfi yapmak isteyen ziyaretçiler de tercih eder. Doğal güzelliği ile öne çıkan koy, koruma altındadır ve bu nedenle tesis yapılmasına izin verilmemektedir. Bu sayede Fırnaz Koyu, günümüzde hala doğal güzelliğini ilk gündü gibi koruyabilmektedir. Kalkan Fırnaz Koyu nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir konuları da köyün sahip olduğu bu özelliklerden dolayı çoğu kişi tarafından ilgi toplar.

Fırnaz Koyu Nerede, Hangi İlçede?

Fırnaz Koyu, Akdeniz'in batısında, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy beldesinde yer alır. Kaş'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan koy, Akdeniz Bölgesi'nin tipik coğrafi özelliklerini taşır.

Fırnaz Koyu, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy beldesinde bulunan bir koydur. Muar Kürü veya Muğar Kürü olarak da bilinir.

Coğrafi Bölge:

Fırnaz Koyu, Akdeniz Bölgesi'nin Batı Akdeniz Bölümü'nde yer alır. Bu bölüm, Toros Dağları'nın Akdeniz'e paralel uzanan yamaçları ve kıyı ovaları ile karakterize edilir.

Kalkan Fırnaz Koyu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Fırnaz Koyu'na ulaşım genellikle özel araçlarla veya taksi ile sağlanmaktadır. Kalkan ilçe merkezinden Fırnaz Koyu'na gitmek için aşağıdaki yol tarifini izleyebilirsiniz:

Kalkan'dan Çıkış: Kalkan merkezinden, Kalkan'ın doğusundaki Fırnaz Koyu yönünde hareket edeceksiniz. Kalkan'dan çıktıktan sonra Fırnaz Koyu istikametine doğru ilerleyin. Yol Üzerinde İlerleme: Kalkan'dan çıktıktan sonra Kalkan-Fethiye karayolunu takip edin. Yol boyunca sahil kenarından ilerleyeceksiniz. Fırnaz Koyu Levhası: Yaklaşık olarak 7 kilometre kadar kaldıktan sonra, Fırnaz Koyu'nu gösteren levhaları takip ederek sahile doğru yönelin. İniş ve Park Alanları: Fırnaz Koyu'na doğru indikten sonra, sahil kenarında uygun bir park yeri bulabilirsiniz. Buradan yürüyerek veya plaj araçlarıyla koya ulaşabilirsiniz.

Antalya'dan Fırnaz Koyuna geçmek isteyenler için yol 4 saat 11 dakikadır ve 268,5 kilometre uzaklıktadır.( Antalya Denizli Yolu/D350/E87 üzerinden)