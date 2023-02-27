Fisyon Nedir? Fisyon Tepkimesi Örnekleri Neler, Reaktörü Nasıl Çalışır?

Fisyon nedir öğrenmek için yapılması gereken çok basittir. Hangi bilim dalına girdiği bilinerek ilerlenmelidir. Sonuçta Fisyon reaksiyonu Nedir sorusu çok kapsamlı bir yapıdadır ve ihtiyacı olan da budur. Fiziğin içerisinde düşünülmesi gerektiğinden fisyon tepkimesi kelimesi de dahil edilebilir. Ayrıca konunun çekirdeğini Fisyon reaktörü nasıl çalışır ile tamamlayabiliriz. Başlık niteliğinde olan ve konunun çeşitlenmesini sağlayan yararlı cümleler olacaktır. Bu neticede fisyon örnekleri ile konuya yeni bir bağlam oluşturacaktır.

Fisyon Nedir?

Yaşamımızın her alanını ifade eden mutlak bilim dalları vardır. Tarih alanı bir topluluğun geçmişini araştırırken coğrafya dünyayı tanımlar ve buna benzer verileri ortaya çıkarır. Bu konuda verilebilecek örnekte bilim dalı da oldukça fazladır. Fiziğinde bu noktada anlatmak istedikleri vardır. Fiziğin anlatmak istedikleri yine insanı ve toplumu ilgilendirecek şeylerdir. Çünkü evreni anlatmak ve öğretmek isteyen bir bilim dalıdır. Ayrıca evrenin işleyişini çözümlemek de temel amacına girmektedir. Fiziğin bu tür özelliklerine değindikten sonra fisyona giriş yapmak daha kolaydır. Çünkü fisyon fiziğin ele aldığı atom çekirdeğindeki dönüşümü ifade eder. Konunun daha iyi anlaşılması için bu ifadenin biraz daha genişletilmesi şart. Kütle numarası büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak kütle numarasının küçük iki atom çekirdeğine dönüşmesi fisyon olarak nitelendirilmektedir.

Fisyon Reaktörü Nasıl Çalışır?

Fisyonun ne olduğu ve fizik ile ilişkisi yukarıdaki başlıkta da belirtilmiştir. Fizik kuralları ekseninde atom çekirdeğinde yaşanan birtakım dönüşüme fisyon denmektedir. Fakat bu tanımın nasıl gerçekleştiği yani fisyon reaktörünün nasıl çalıştığı da önemlidir. İlk olarak fisyon reaksiyonun atomun parçalanması olayı olduğu bilinmelidir. Atom çekirdekleri nötronlar ile küçük parçalara ayrılır. Bu ayrım sayesinde atom çekirdekleri daha hafif ve kütlesi küçük hale gelir. Bu işlem sonucunda atomda var olan nötron ve proton içerisindeki enerji açığa çıkar. Böylece atom çekirdekleri küçülür.