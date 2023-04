Fıtrat Ne Demek? Dinde Fıtrat Nedir, Kur’an’da Nasıl Geçer?

Tasavvufta ayrı bir yeri olan fıtrat ne demek diyenler, bunun varlığın ilk hali olduğunu anlamalıdır. Dinde fıtrat nedir sorusuna yanıt arayanlar için söz konusu kavram, karakter, mizaç, tabiat ve yapı gibi ifadeler ile de aynı anlamda kullanılır. Kur'an'da fıtrat kavramı nasıl geçer diye araştıranlar, yüce yaratıcının Allah olduğu ve yaradılıştan gelen özelliklere de onun karar verdiğini belirten ifadelere yer verilir. Fıtrat örnekleri neler?

Fıtrat Ne Demektir?

Arapça bir sözcük olan fıtrat sözcüğünün anlamı "yaradılış"tır ve Arapçada, فطرة biçiminde ifade edilir. "Fatr" kökünden türemiş olan bu kelimenin diğer anlamları ise "yetenek ve yatkınlık"tır. Bu sözcük aynı zamanda Kur'an'da Allah'ın isimlerinden biri olarak geçer. Tasavvuf anlayışına göre fıtrat, insanın ruhsal ve fiziksel özelliklerinin doğuştan geldiğini ifade eder. İslam'a ve Kur'an'a göre tüm bunlar Allah'ın iradesi ile olmuştur.

Yüce Allah, her varlığı yoktan var etme gücüne sahiptir. Fıtrat, ilk yaradılış olayı gerçekleştikten sonra meydana gelen varlığın tüm özelliklerini kapsar. Böyle bir durumda varlık, henüz dış etkenlere maruz kalmadığı için niteliğinde herhangi bir değişim yoktur. Zaten fıtrat, zamanla birlikte birtakım değişikler olsa bile bunlardan etkilenmeyen özellikleri tanımlar. Mizaç bunlardan biridir ve bir insan kaç yaşına gelirse gelsin, yaradılıştan gelen bazı özellikleri aynı kalır.

İslamiyet'te Fıtrat Kavramı Nedir?

Hz. Muhammed bir hadisinde, "Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar" demiştir. Buradan yola çıkarak her insanın dininin aslında İslamiyet olduğu, ancak çocuğun annesinin, babasının ve çevresinin etkisi nedeniyle farklı inançlara inanmak zorunda kaldığı anlaşılır. Bundan dolayı, gayri müslimlerin çocukları öldüğünde ahirette müslüman kabul edilirler. Fıtrat, Allah'ın ilk yaradılış anında belirlediği ve sonsuza kadar değişmeyecek olan birtakım niteliklerdir ve her insan Allah onu nasıl yarattıysa eninde sonunda o kişi haline döner. Ne kadar değişmeye çalışırsa çalışsın, Allah'ın olmasını istediği insan olur, çünkü olmaya mecburdur. İnsan ne kadar fıtratına ters düşen biri olmaya çalışırsa, içten içe o kadar huzursuz ve mutsuz olmaya mahkum olur.