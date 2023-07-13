Fiyort Kıyı Tipi Nedir? Fiyort Kıyı Tipi Nerede Görülür ve Nasıl Oluşur?

Fiyort kıyı tipi nedir bilmek isteyenler, denizlerin buzul vadilerini doldurması sonucu meydana geldiğini öğrenmelidir. Fiyort kıyı tipi nerede görülür diye merak edenler için bu doğal oluşumlara, en çok Norveç ve İsveç gibi Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerde rastlamak mümkündür. Buzulların olmadığı Türkiye'de nerede var diyenlerin, bu topraklarda bir örneğinin bulunmadığını bilmesi gerekir. İşte fiyort ile ilgili ayrıntılar…

Fiyort Kıyı Tipi Nedir?

Bu kıyı tipinin oluşumunda buzulların etkisi vardır. Denizlerde ve okyanuslarda bulunan buz kütleleri erir ve taşar. Bu sular vadidinin iç kısımlarına kadar ilerler ve tamamını doldurur. Böylece ortaya fiyort kıyı tipi çıkar. Norveç gibi soğuk iklimli ve buzulların yoğun olarak görüldüğü kuzey ülkelerinde fiyortlara sıkça rastlanır. Dünyadaki en büyük fiyort ise Norveç'teki "Sognefjord"dur. Ek olarak İsveç, Finlandiya, Danimarka, Grönland, İzlanda, Alaska ve Labrador kıyılarında da çok sayıda bulunur. Bunun nedeni ise dünyadaki buzullarının ve buzul vadilerinin birçoğunun buralarda olmasıdır. Ülkemiz Akdeniz bölgesinde yer aldığı için buzul oluşumuna uygun bir iklime sahip değildir ve bundan dolayı fiyortlara rastlamak imkansızdır.

Fiyort Kıyı Tipi Özellikleri Neler?

Fiyortlar ince, sivri, uzun ve U harfine benzer bir şekle sahip olan körfezlerdir. Onların başlıca özellikleri arasında şunlar yer alır:

Dünyada yalnızca sıfırın altındaki sıcaklığa sahip yerlerde ve buzulların bulunduğu bölgelerde oluşurlar.

Etrafları sarp dağlarla çevrilidir ve iç kısımlara kadar ilerler.

Suları oldukça derindir.

350 kilometrereden daha yüksek bir uzunluğa ve 1.500 metre derinliğe sahip olabilirler.

Fiyortlardaki su seviyesi, genel olarak açıklardaki sulardan daha yüksek bir seviyededir.

Kanalları genellikle kıvrımlıdır ve köşeleri sivridir.

Çavlanların oluşumunda fiyortlardan dökülen akarsuların etkisi bulunur.

Fiyortların tabanı buzul kalıntılarla kaplıdır.