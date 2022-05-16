Fizikokimya Nedir? Fizikokimya Ne İle İlgilenir Ve Uğraş Alanları Nelerdir?

Fizikokimya alanındaki çalışmalar üzerine yapılacak araştırmalar, hem fizik hem de kimya bilimlerinden faydalanılmasını gerekli kılmaktadır. Fizikokimya ise Kimya biliminin alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu haberimizde, fizikokimya ne ile ilgilenir ve uğraş alanları nelerdir sorularının cevaplarını sırasıyla derledik, işte haberimiz...

Fizikokimya Nedir?

Fizikokimya; kimya ve fizik bilimlerine ait çalışmaların uygulamalarını, kimyasal sistemlere dayandırmayı amaç edinmiş bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, maddelerin atomik ve moleküler düzeydeki kimyasal reaksiyonların ve davranışların-hareketlerin oluşumunun nasıl gerçekleştiğini incelemekte olan Fizikokimya alanındaki kimyasal düzeydeki çalışmalar, bazı termodinamik ilkeler içermektedir. Bu termodinamik ilkelerden bazıları ise; kinetik uygulamalar, kuantum kimyası, kuantum mekaniği ve istatistiksel mekanik olarak örneklendirilebilir.

Fizikokimya bilim dalının, daha çok fiziksel formülleri ele almasının sebebi, kimyasal olayları çözümlemelerini amaçlamalarından ötürüdür. Bu sebepten ötürü, hem fizik hem de kimya bilimlerinden ve bu bilimlerin mevcut çalışmalarından faydalanılmaktadır. Fizikokimya bilimi ve fizikokimya bilimi çalışmaları günümüzde belirli alanlarda yardımcı olarak kullanılmaktadır. Bu alanlara örnek olarak; sağlık, tıp ve tarım alanları gösterilebilir. Tıp ve sağlık alanında kullanılması bir ihtiyaç olan Fizikokimya bilimi sayesinde, tıp ve sağlık alanındaki gelişmeler sürekli şekilde devam etmektedir. Ayrıca tarım alanın üzerinde kullanılan Fizikokimya bilimi sayesinde ise yüksek potansiyelli ve daha sağlıklı yiyeceklerin üretimi mümkün olmaktadır.

Fizikokimya Ne Demek?

Fizikokimya bilim dalı, mevcut kimyasal olayların tümünü fiziksel yöntemlerle çözümlemekte olan ve fizik ile kimya bilimlerinin ikisiyle birden ilişkide olup, bu bilimlerin konularıyla uğraşan bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimya biliminin bir alt dalı olan Fizikokimya'nın yanında yine kimya bilimine ait çeşitli dallar mevcuttur, bunlar; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, kimyasal teorik ve teorik kimya olarak sıralanabilir.

Günümüzde kimya ve fizik bilimleri arasında bir köprü olmayı amaçlayan Fizikokimya bilimi sayesinde maddelerin analiz edilmesi, özelliklerinin belirginleştirilmesi ve metotların geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu özelliklere sahip olan Fizikokimya biliminin çalışma alanları ise şu şekildedir; termodinamik, yüzey kimyası, elektrokimya, fotokimya, nükleer kimya, elektrik ve manyetik özellikler, kimyasal denge ile çözeltiler ve termokimya ile ısıl özellikler.