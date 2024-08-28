Flamingolar Uçar Mı? Flamingolar Uçabilir Mi, Ne Kadar Süre Havada Kalır?

Ülkemizdeki "Allı Turna" adıyla bilinen flamingolar pembe tüyleri, büyük ve eğik gagaları, uzun bacakları ve garip yürüyüşleri ile hayvan severlerin gözdesi olan canlılar. Bu eşsiz canlılar ile ilgili pek çok merak edilen nokta bulunuyor. Bu noktalardan biri pembe tüylerinin sırrı ise bir diğeri de flamingolar uçar mı sorusu oluyor. Flamingolar uçabilir mi, ne kadar süre havada kalır? Bu ve bunun gibi pek çok soruyu meraklıları için cevapladık.

Flamingoların Yaşam Alanları

Anadolu'da "Allı Turna" adıyla bilinen flamingolar Türkiye'de genel olarak Denizli'deki Acıgöl ve Ankara il sınırları içinde yer alan Tuz Gölü'nde görülürler. Flamingolar Afrika kıtası ile Güneybatı ve Orta Asya'da yaşarlar. Orta Amerika ile Güney Avrupa'da da bu kuşların yaygın olarak bulunduğu bilinmektedir. İspanya ve Güney Fransa ise büyük flamingo türlerinden biri olan Rosa Flamingolarının kuluçka dönemlerinde görüldüğü yerlerdir. Genelde sıcak yaşam alanlarını seçiyor gibi görünseler de zor koşullara dayanıklı olan bu pembe kuşlar Hollanda ile Almanya arasında ve hatta dünyanın kuzeyinde yaşayan kolonileri de mevcuttur.

Flamingoların Fiziksel Özellikleri

Flamingoların en belirgin özellikleri incecik ve uzun bacakları, kıvrık boyunları ve pembe rengin tonlarındaki tüyleridir. Gagalarının kavisli olmasıyla da dikkat çeken bu kuşların tüylerindeki kırmızıya çalan rengin kaynağı tükettikleri besinlerinde bulunan karotenoid pigmentidir. Karotenoid miktarı zengin besinlerle beslenmeyen ya da doğal yaşamdan koparıldıkları için insanlar tarafından beslenen flamingoların tüyleri beyaz renk olur.

Flamingolarda Beslenme

Flamingolar genellikle su kenarlarında yaşadıkları için başta artemia, yengeç ve karides gibi canlılar olmak üzere karınca larvası ile yosun yiyerek de beslenirler. Oldukça sağlam bir gagaya sahip olan flamingolar gagalarının aşağı eğik olması sebebiyle yiyeceklerine kolayca ulaşabilirler.

Flamingoların Genel Özellikleri

Flamingoların en belirgin özelliklerinden biri, pembe tüyleridir. Bu renk, beslenme alışkanlıklarından kaynaklanır. Yedikleri karotenoid pigmentler içeren organizmalar, flamingoların tüylerinin bu canlı rengi almasına neden olur.

Uzun bacakları ve esnek boyunları sayesinde flamingolar, sığ sularda rahatça yiyecek arayabilirler.

Flamingoların gruplar halinde yaşaması, onları avcılardan korur ve toplu uçuşlarında büyük bir uyum sergilemelerini sağlar.

Bu pembe tüylü kuşların dünyada en büyük kuluçka alanları Tuz Gölü'dür.

Flamingolar da kaz, ördek ve kuğu gibi hayvanlar gibi tek ayaklarının üzerinde dururlar. Hatta tek ayak üzerinde o kadar uzun süre dururlar ki bu duruş flamingolara has zannedilmektedir. Flamingoların tek ayak üzerinde durması suda vücut ısılarını korumalarını ve bacaklarını sırayla dinlendirerek tehlike anında daha hızlı hareket edebilmelerini sağlar. Ayrıca böyle durarak suda bulunan zararlı organizmalar ile daha az temas edip onlardan korunmuş olurlar.

Flamingolar sosyal hayvanlar oldukları için topluluklar halinde yaşarlar. Bu yaşam biçimi savunma konusunda pek de becerikli olmayan bu kuşları tehlikelerden korur.

Tek eşli canlılar olan flamingoların dişisi ve erkeği yuvalarını birlikte yapar, kuluçkaya birlikte yatar ve yaklaşık otuz günlük bir kuluçka süresinden sonra yumurtadan çıkan yavrularına birlikte bakarlar.

Flamingoların dizlerini tersine kırarak yürüdüğü düşüncesi yanlıştır. Zira bu kuşların dizleri tüylerinin arasında, gövdelerinin yakınındadır. Bizim gördüğümüz eklem ise bu kuşların ayak bilekleridir.

Başlarının her iki yanına konumlanmış gözleri onlara tehlikelerden korunma ve yiyecek bulma konusunda avantaj sağlar.

Tek ayakları üzerinde uyuyabilen flamingolar renklerini yedikleri besinlerde bulunan

Göçmen oldukları bilinen flamingolar uçabilir.

Flamingolar Uçabilir Mi?

Fiziksel özellikleriyle benzersiz olan flamingolar, davranışları ve narin görünümlerinin aksine zor koşullara dayanıklı olmalarıyla şaşırtıcı canlılardır. Ama bu uzun bacaklı pembe kuşların bir başka şaşırtıcı özelliği daha vardır: Flamingolar uçabilir.

Devekuşuna benzeyen ağır vücutlarına rağmen flamingolar göçmen kuşlardır ve göç mevsimi geldiğinde uzak mesafeleri uçarak kat ederler. Flamingolar uçarken boyunlarını düz, bacaklarını arkada tutarlar. Böylece oldukça hızlı uçabilir ve saatte 60 kilometre hıza erişebilirler. Flamingoların havada kalma süreleri değişiklik gösterse de 500 kilometre uzaklığa kadar uzun mesafelik uçuşlar yapabilirler. Flamingoların uçuşları gece gerçekleşir.