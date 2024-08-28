Flamingolar Uçar Mı? Flamingolar Uçabilir Mi, Ne Kadar Süre Havada Kalır?

Ülkemizdeki "Allı Turna" adıyla bilinen flamingolar pembe tüyleri, büyük ve eğik gagaları, uzun bacakları ve garip yürüyüşleri ile hayvan severlerin gözdesi olan canlılar. Bu eşsiz canlılar ile ilgili pek çok merak edilen nokta bulunuyor. Bu noktalardan biri pembe tüylerinin sırrı ise bir diğeri de flamingolar uçar mı sorusu oluyor. Flamingolar uçabilir mi, ne kadar süre havada kalır? Bu ve bunun gibi pek çok soruyu meraklıları için cevapladık.
Anadolu'da "Allı Turna" adıyla bilinen flamingolar Türkiye'de genel olarak Denizli'deki Acıgöl ve Ankara il sınırları içinde yer alan Tuz Gölü'nde görülürler. Flamingolar Afrika kıtası ile Güneybatı ve Orta Asya'da yaşarlar. Orta Amerika ile Güney Avrupa'da da bu kuşların yaygın olarak bulunduğu bilinmektedir. İspanya ve Güney Fransa ise büyük flamingo türlerinden biri olan Rosa Flamingolarının kuluçka dönemlerinde görüldüğü yerlerdir. Genelde sıcak yaşam alanlarını seçiyor gibi görünseler de zor koşullara dayanıklı olan bu pembe kuşlar Hollanda ile Almanya arasında ve hatta dünyanın kuzeyinde yaşayan kolonileri de mevcuttur.
Flamingoların en belirgin özellikleri incecik ve uzun bacakları, kıvrık boyunları ve pembe rengin tonlarındaki tüyleridir. Gagalarının kavisli olmasıyla da dikkat çeken bu kuşların tüylerindeki kırmızıya çalan rengin kaynağı tükettikleri besinlerinde bulunan karotenoid pigmentidir. Karotenoid miktarı zengin besinlerle beslenmeyen ya da doğal yaşamdan koparıldıkları için insanlar tarafından beslenen flamingoların tüyleri beyaz renk olur.
Flamingolar genellikle su kenarlarında yaşadıkları için başta artemia, yengeç ve karides gibi canlılar olmak üzere karınca larvası ile yosun yiyerek de beslenirler. Oldukça sağlam bir gagaya sahip olan flamingolar gagalarının aşağı eğik olması sebebiyle yiyeceklerine kolayca ulaşabilirler.
Fiziksel özellikleriyle benzersiz olan flamingolar, davranışları ve narin görünümlerinin aksine zor koşullara dayanıklı olmalarıyla şaşırtıcı canlılardır. Ama bu uzun bacaklı pembe kuşların bir başka şaşırtıcı özelliği daha vardır: Flamingolar uçabilir.
Devekuşuna benzeyen ağır vücutlarına rağmen flamingolar göçmen kuşlardır ve göç mevsimi geldiğinde uzak mesafeleri uçarak kat ederler. Flamingolar uçarken boyunlarını düz, bacaklarını arkada tutarlar. Böylece oldukça hızlı uçabilir ve saatte 60 kilometre hıza erişebilirler. Flamingoların havada kalma süreleri değişiklik gösterse de 500 kilometre uzaklığa kadar uzun mesafelik uçuşlar yapabilirler. Flamingoların uçuşları gece gerçekleşir.