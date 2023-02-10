Flop Ne Demek? Sosyal Medyada Flop Atmak Ne Anlama Gelir?

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Flop Ne Demek?

Flop kelimesi son dönemde sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle televizyon, gazete terimi olarak kullanılan bu terimin sosyal medya açısından da önemli bir yere sahip olduğu görülür. Sosyal medyanın yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte bu terimin gün geçtikçe yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Flop daha çok instagram ortamında karşınıza çıkan bir terimdir. Flop İngilizce bir kelimedir. Anlamı ise başarısızlık, çökmek ya da fiyasko demektir.

İnsanlar fotoğraf ve görselleri daha çok instagram mecrasında paylaşırlar. Sözel paylaşımlardan ziyade görsel paylaşımlar çok daha dikkat çekicidir. Bu paylaşılan görsellerin hiç beğeni almaması halinde flop söz konusu olacaktır. Paylaşım beğeni almadığında bu paylaşımın flop kaldığından söz edilir.

Sosyal Medyada Flop Nedir?

Günümüzde insanlar anılarının hemen hepsini sosyal medya mecralarında paylaşırlar. Bu paylaşımların önemli bir kısmı da instagramda paylaşılır. Paylaşılan fotoğraf ya da görsellerin mümkün olduğu kadar çok sayıda insan tarafından beğenilmesi istenir. Bu beğenilme isteği reklam ya da prestij amaçlı olabilir. Bu paylaşımlar hiç beğeni almazsa paylaşım flop kalmış demektir.