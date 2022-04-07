Floresan Lambayı Kim İcat Etti? Floresan Lamba Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Floresan, çalışma prensibi olarak civa buharı kullanmaktadır. 1926 senesinde keşfedilmiştir. Civa gazından elektrik akımı, yüksek basınç kullanmadan geçirilmektedir. Bu sayede ışık yayması sağlanmaktadır. Floresan lambalar büyük olsa bile zaman içinde küçülmüş, kullanım açısından daha uygun hale gelmiştir. İçinde barındırdıkları cıva nedeniyle direkt çöpe atılmazlar.

Floresan Lambayı Kim İcat Etti?

Floresan Lamba Edmund Germer tarafından icat edilmiştir. Bu icat, Heinreich Geissler ve Thomas Edison tarafından yürütülen çalışmaların ana felsefesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

İki bilim adamı tarafından yapılan çalışmalar, floresan lamba üzerinde önemli role sahiptir. İlk olarak yapılan çalışmalar 1900'lü senelerde başlasa da, pozitif sonuç elde etmek 26 sene sürmüştür. Floresan, Edison tarafından icat edilen ampullere oranla daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle icat edilene kadar çok fazla deneme yapılması gerekmiştir.

Floresan lamba icadında çok sayıda bilim insanının katkısı olduğunu bilinmektedir. Üretim süreci akkor ampule oranla çok daha zordur. BU nedenle ticari kullanımı gecikmiştir. 1926 senesinde yapılan reklam sonrasında önemli adımlar atılmıştır.

Floresan Lambayı Kim Buldu?

Floresan lambanın patenti; Germer, Meyer ve Spanner'a aittir. 1926 senesi sonrasında reklam amacı ile ilk defa kullanılan floresan, o dönemde başka bir firma tarafından üretilen ürüne çok benzemekteydi. Bu anlamda Germer patent sürecinde zorlu anlar yaşadı. Uzun soluklu geçen çekişmeler sonrasında patent alma hakkı elde etti. Sonrasında seri üretime geçilmeye başlandı ve yaygın bir kullanım alanına sahip oldu.

Floresanın ilk kullanımlarından biri de 1936 senesinde ABD'de verilen bir yemek daveti esnasında olmuştur. Patent bürosunun yıl dönümü nedeniyle verilen yemekte, Floresan Lamba kullanılmıştır.

Floresan için dönüm noktalarında biri de 1938 senesinde gerçekleşmiştir. İlk defa satışa sunulması sonrasında, ampullere oranla daha az elektrik harcaması ve daha fazla ışık vermesi nedeniyle tercih edilmiştir. Ampuller ve florsan arasında kıyas yapılması halinde, 16 katlık bir avantaj görmek mümkündür.