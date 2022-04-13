Florida’da Saat Kaç? Türkiye ABD Saat Farkı İle Florida’da Şu An Saat Kaç?

Florida ABD'nin en kalabalık eyaletlerinden biridir. Eyaletin başkenti Tallahanssee'dir. Aynı zamanda Miami, Tampa, Orlando, Petersburg ve Jacksonville önemli şehirleridir. Çok kalabalık eyaletler arsındadır. Aynı zamanda Jacsonville en büyük şehir olmakla birlikte bir liman şehridir. Bu da Florida'nın dünyanın birçok yerinden ziyaretçi almasının nedenlerinden biridir. Florida'yı ziyaret etmeyi planlıyorsanız saat farkını bilmeniz gerekir. Türkiye ABD saat farkı ile Florida'da şuan saat kaç sorularının yanıtını sizler için derledik.

Florida'da Saat Kaç?

Florida'da saatin kaç olduğunu Türkiye'deyken hesaplamak istiyorsanız Türkiye saatinden aradaki zaman farkını çıkarmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye ve Florida arasında çok büyük bir zaman farkı bulunmaktadır. Orada gündüz saatleri yaşanırken Türkiye'de akşam saati yaşanacak kadar bir farklılık mevcuttur.

Florida Türkiye Saat Farkı

Florida ve Türkiye arasındaki saat farkı 7 saattir. Saat farklılıkları her iki yer için önemlidir. Florida'dan Türkiye'ye gelirken ya da Türkiye'den Florida'ya seyahat ederken bu saat farklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Florida Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Florida ile Türkiye arasında saat farkı hesaplamaları son derece önem verilen konulardır. Hem ticari hem de turizm nedeniyle seyahat edecek kişilerin zamanında ulaşım sağlayabilmeleri açısından büyük bir önem taşır. Florida ve Türkiye arasında 7 saat zaman farkı bulunmaktadır.

Türkiye ABD Saat Farkı ile Florida'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye ABD saat farkı ile Florida'dan 7 saat daha ileridedir. Bu nedenle eğer Türkiye'de ki kişi Florida'daki saati hesaplamak isterse Türkiye saatinden 7 saatlik farkı çıkarması gerekir. Florida'daki birinin Türkiye saatini hesaplaması gerekir ise Florida saatine 7 saatlik farkı eklemesi gerekir.