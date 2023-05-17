Florya Nerede? Florya Nereye Bağlı, İlçe Mi?

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Florya Nerede?

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan ve İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi olan Bakırköy ilçesine bağlı olan Florya semti Basınköy ve Yeşilköy arasında kalan arazidir. Galatasaray'ın Florya tesisleri bu bölgede yer aldığından dolayı adını sık sık Galatasaray ile beraber duyabilirsiniz. Florya semti toplamda yaklaşık 30 bin civarında nüfusa sahiptir ve oldukça popüler bölgelerden birisi olduğu söylenebilir. Genel olarak bahçeli müstakil evlerin olduğu bir bölge olup Florya bağlı olduğu Bakırköy ilçe merkezine 3 kilometre mesafe uzaklıktadır. Barbaros Cad. durağı, Bakırköy içindeki İstanbul Florya Sahil konumuna en yakın olan duraktır.

Florya'ya Nasıl Gidilir?

Florya'ya gidebilmek için otobüs, minibüs ve marmaray gibi pek çok alternatifiniz bulunmaktadır. Bulunduğunuz yere göre aktarma yaparak yada doğrudan Florya'ya ulaşabilirsiniz.

Eğer Kartal, Maltepe, Pendik taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Tavşantepe metrosuyla Ayrılıkçeşme istasyonunda inip Marmaray'a aktarma yapmanız gerekir. Daha sonra Marmaray ile Florya Akvaryum durağında inmelisiniz. Florya yakınından geçen otobüs hatları ise şu şekildedir: 76B, 76D, 76O, Beylikdüzü - Cevizlibağ, Beylikdüzü - Söğütlüçeşme, Beylikdüzü - Zincirlikuyu. A42 Numaralı minibüse bindiğinizde de Florya'ya ulaşabilirsiniz.