Flüt Nasıl Çalınır? Flütte Kaç Tane Nota Vardır, Öğrenmek Zor Mu Kolay Mı?

İlgi çeken müzik aletleri arasında bulunan flüt kolay öğrenilebilen müzik aletleri arasında yer alır. Ancak profesyonel düzeyde eğitim almayı gerektiren türlerinden de bahsetmek gerekir. Flüt çalabilmek için nefes kontrollerinden nota bilgisine kadar birçok detay hakkında bilgi edinmek bu açıdan önem taşır. Sevilen müzik aletleri arasında yer alan flüt nasıl çalınır, öğrenmek zor mu kolay mı sorularının yanıtları yazımızın devamında.

Flüt Nasıl Çalınır?

Flüt ilkokulda öğrencilere müzik derslerinde amatör düzeyde çalınması öğretilen bir müzik aletidir. Kişiler flüt çalabilmek için basit pratikler yaparak kendilerini geliştirebilirler. Nefes üfleme, notaları tanıma ve tespit etme flüt çalışmaları sırasında önemli noktalar arasında yer alır. Ancak adım adım profesyonel olmaya doğru ilerleme kaydedebilmek için bol pratik yapılması gereken müzik aletleri arasında yer almaktadır.

Flüt çalabilmek için önce rahat bir yere oturmalı ve parmaklarınız ile notaların yerinde gezinmelisiniz. Bu şekilde hem notaların yerini ezberleyebilir hem de çalma sırasında istenmeyen seslerin ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz. Rahat olmak bu açıdan son derece önemli. Parmakları deliklerin üzerine yerleştirmeli ve arka kısımda olan deliğin üzerini de mutlaka kapatmalısınız. Notaların sırasına göre müziğinizi çalmaya başlayabilirsiniz.

Flütte Kaç Nota Vardır?

Flüt çalabilmek için notaları çok iyi tespit etmek ve tanımak gerekir. Notalar konusunda şunlar söylenebilir:

Si: Arkadaki delik ve ilk deliğin kapatılması gerekir.

İnce Do: Yalnızca arkadaki deliğin ve ikinci deliğin kapatılması yeterlidir.

İnce Re: Yalnızca ikinci delik kapatılarak çıkarılır.

La: Arka delik birinci ve ikinci delik kapatılmaktadır.

Sol: Arka ve ilk üç delik kapatılmaktadır.

Fa: Arka ve ilk dört delik kapatılır.

Mi: Arka delik ve ilk beş delik kapatılması gerekir.

Re: Arka delik ve ilk 6 deliğin kapatılması önemlidir.

Do: Tüm delikler kapatılır.

Si Bemol: Arka, birinci, üçüncü ve dördüncü deliklerin kapatılması yeterlidir.

Bu nota düzenine uyulduğunda birçok müziği flüt ile rahatlıkla çalabilmek mümkün olur. Ancak yan flüt gibi profesyonellik gerektiren flütlerde çalma düzeni ve notaların yerleri daha karışık olabilir.