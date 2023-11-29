Fly 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Fly Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Fly" fiili, İngilizcede dilin esnek yapısını vurgulayarak, aynı zamanda havacılık, doğa ve seyahat gibi çeşitli konularda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu fiilin kullanımı cümle içerisindeki zaman göre değişir ve ikinci, üçüncü halleri kullanmak gerekebilir. Bu durumda fly 2. ve 3. hali ile örnek cümleler ve fly fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilinirse iletişimde düşünceler etkili ve doğru bir şekilde karşı tarafa aktarılır.

Fly 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

"Fly" fiilinin farklı formları, dilin zaman içindeki değişkenliğini, eylemlerin geçmişini ve şu anki durumunu ifade etme yeteneğini gösterir. İkinci hali olan "flew," genellikle geçmişte gerçekleşen uçuşları veya seyahatleri belirtirken, üçüncü hali olan "flown," genellikle bir durumu veya süreci vurgular.

"fly" kelimesinin 2. hali (flew):

Yesterday, the pilot flew the plane through turbulent weather.

The superhero effortlessly flew across the city to save the day.

The team flew to the championship game on a chartered plane.

Last summer, we flew to Asia for a family vacation.

The migratory birds flew south for the winter.

She flew a small plane for the first time.

"fly" kelimesinin 3. hali (flown):

By the time we arrived, the birds had already flown away.

I have never flown in a hot air balloon, but it's on my bucket list.

The spacecraft had flown past the outer planets before entering deep space.

The paper airplane had flown farther than anyone expected.

In her dreams, she had flown to magical lands on the wings of a mythical creature.

By the time they reached their destination, the migratory birds had flown thousands of miles.

Fly Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"fly" Kelimesinin İkinci Hali (flew): "Flew," "fly" fiilinin ikinci hali olup, genellikle geçmiş zamandaki uçuşları, seyahatleri veya belirli bir noktadan diğerine gerçekleşen hareketleri ifade eder. Örnek cümleler: Geçmiş Zaman: We flew to Europe last summer for our vacation. (Geçen yaz tatilimiz için Avrupa'ya uçtuk.)

Okunuşu: [fluː] şeklinde seslendirilir. "fly" Kelimesinin Üçüncü Hali (flown): "Flown," "fly" fiilinin üçüncü hali olup, genellikle bir durumu, tamamlanmış bir eylemi veya belirli bir durumu vurgular. Ayrıca, bu form yani bu fiilin üçüncü hali, edilgen yapılar içinde de kullanılabilir. Örnek cümleler: Tamamlanmış Eylem: The birds had flown away before the storm arrived. (Fırtına gelmeden önce kuşlar uçmuştu.) Edilgen Yapı: The paper airplanes have been flown by the children. (Kağıt uçaklar çocuklar tarafından uçurulmuştur.)

Okunuşu: [fləʊn] şeklinde seslendirilir.

"fly" kelimesinin bu halleri, "fly" kelimesinin farklı dilbilgisel bağlamlarda kullanıldığını ve zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir. İkinci hali geçmişteki uçuşları ve seyahatleri belirtirken, üçüncü hali genellikle tamamlanmış eylemleri veya durumları ifade eder.