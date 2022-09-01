Fonetik Alfabe Harfleri - İngilizce , Türkçe ve Uluslararası Fonetik Alfabe Tablosu Okunuşu, Yazılışı ve Özellikleri

Özellikle; İngilizce için en iyi telaffuz öğrenme yöntemi olarak bilinen fonetik alfabe kullanımı, birçok kişi tarafından merakla araştırılmaktadır. İşte, İngilizce fonetik alfabe ve bu alfabenin kullanımı ile beraber bilinen her fonetik alfabe tekniği hakkında her şey... Detaylar haberimizde...

Fonetik Alfabe Harfleri

Uluslararası Fonetik Alfabe (İnternational Phonetic Alphabet) her sembolün belli olan bir İngilizce sesle eşleştirildiği sistemi temsil etmektedir. İnternational Phonetic Alphabet yani ''IPA'' kullanarak ingilizce bir kelimenin ne biçimde ve nasıl telaffuz edilebileceği bu şekilde kolayca öğrenilebilmektedir. Bu sistem gerek İngilizce öğrenmeye yeni başlayan kişiler, gerekse dil bilen fakat telaffuzda zorluk yaşayıp, telaffuzlarını geliştirmek isteyen kişiler için oldukça faydalı olmaktadır. Fonetik alfabeden yardım alınmasının evvelinde, ilk olarak bilinmesi gereken şey ise, fonetik alfabe harfleri olmaktadır. İşte fonetik alfabe harfleri;

e

æ

ʌ

ʊ

ɒ

ə

i:

ɜ:

ɔ:

U:

Ɑ:

ɪə

eə

eɪ

ɔɪ

aɪ

əʊ

aʊ

f

v

θ

ð

z

ʃ

ʒ

h

b

t

d

k

G

ʈʃ

dʒ

m

n

ŋ

r

j

w

l

ɫ

İngilizce, Türkçe ve Uluslararası Fonetik Alfabe Tablosu Okunuşu, Yazılışı ve Özellikleri

Seslerin kağıt üzerinde gösterilmesi ile açıklanabilen fonetik alfabenin; Türkçe ve İngilizce gibi çeşitli diller içerisinde, belirli tablolarla beraber okunuşları ve yazılışları açıklanmaktadır. Hem ulusal düzeyde hem de uluslararası biçimde, fonetik alfabenin, okunuşları ve yazılışlarını belirten tablolar mevcuttur. Hem İngilizce hem de Uluslararası fonetik alfabe tablosu okunuşu ve yazılışı;

A – Alpha (İngilizce - Baltimore)

B – Bravo (İngilizce - Baltimore)

C – Charlie (İngilizce - Casablanca)

D – Delta (İngilizce - Danemark)

E – Echo (İngilizce - Edison)

F – Foxtrot (İngilizce - Florida)

G – Golf (İngilizce - Golf)

H – Hotel (İngilizce - Havana)

I – India (İngilizce - Italia)

J – Juliet (İngilizce - Jeruselam)

K – Kilo (İngilizce - Kilogramme)

L – Lima (İngilizce - Liverpool)

M – Mike (İngilizce - Madagaskar)

N – November (İngilizce - New York)

O – Oscar (İngilizce - Oslo)

P – Papa (İngilizce - Paris)

Q – Quebec (İngilizce - Quebec)

R – Romeo (İngilizce - Roma)

S – Sierra (İngilizce - Santiago)

T – Tango (İngilizce - Tripoli)

U – Uniform (İngilizce - Upsala)

V – Victor (İngilizce - Valencia)

W – Whiskey (İngilizce - Washington)

X – X-Ray (İngilizce - Xanthippe)

Y – Yankee (İngilizce - Yokohama)

Z – Zulu (İngilizce - Zurih)

Yukarıda görülen İngilizce ve Uluslararası fonetik alfabe tablosunun dışında, Türkçe fonetik alfabe tablosu ve yazılış ile okunuşları şu şekildedir;

A – Ankara

B – Bursa

C – Ceyhan

Ç - Çankırı

D – Denizli

E – Edirne

F – Fatsa

G – Giresun

H – Hopa

I – Isparta

İ - İzmir

J – Jale

K – Kayseri

L - Lüleburgaz

M - Manisa

N –Nazilli

O – Ordu

Ö - Ödemiş

P – Pazar

R – Rize

S – Samsun

Ş - Şarköy

T – Trabzon

U - Urfa

Ü - Ünye

V – Van

Y – Yalova

Z – Zonguldak

Çeşitli alanlarda kullanımına ihtiyaç duyulan fonetik alfabe hakkında çeşitli özellikler bulunmaktadır;

Fonetik alfabe, alfabe içerisindeki tüm harflerini ifade eden bir kelimeden var olmaktadır.

Kelimeler, harf isimlerinden daha çok ses ya da hece barındırdıkları için, alıcı operatör tarafından harfin daha basit açıklanmasında yahut ayırt edilmesine yardımcı olunmaktadır.

Fonetik alfabe; seslerin kağıt üstünde gösterilebilmesi adına oluşturulmuş olan standart bir alfabe olarak bilinmektedir.

Dünya üzerindeki tüm diller içerisindeki konuşma seslerini bir örnek şeklinde kodlayabilmek adına var edilmiş simgeler ve de işaretler sistemi olarak açıklanmaktadır.

Mevcut sistemden en fazla dilbilimde ve de sözlük hazırlanma aşamalarında yararlanılmaktadır.

Dillerin yanlış telaffuzlarını önlemek ve doğru telaffuzlarını sağlamak açısından oluşturulmuştur.

IPA'da temel anlamda Latin alfabesi içerisindeki harfler kullanılmaktadır.

Standart fonetik alfabe 1959 yılında kabul edilmiştir.

Fonetik alfabe özellikle uluslararası haberleşmede ve amatör telsizcilikte çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.