Fonksiyonlar Konu Anlatımı - Fonksiyon Çeşitleri Ve Türleri Nelerdir?  Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Temelini iyi oturtup anlanarak gidilen fonksiyon konusu öğrencilerin daha rahat etmesini sağlar. Ancak tam kavramadan hızlıca pekiştirilmeye çalışılırsa ilerleyen süreçte unutulma ve hata riski yapma payının arttığı konulardandır. Bu yazımızda 10. Sınıf fonksiyonlar konusuna değineceğiz. Fonksiyonların konu anlatımından, çeşitleri ve türlerinden bahsedip, konuyu örnek sorularla pekiştireceğiz.

Fonksiyonlar Konu Anlatımı Nasıldır?

Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A daki her bir elemanın B deki bir tek elemanı ile eşleyen kurala A dan B ye fonksiyon denir. f: A → B ye şeklinde ifade edilir.

f: A → B gösteriminde A kümesine fonksiyonun tanım kümesi, B kümesine fonksiyonun değer kümesi denir.

10. Sınıf Fonksiyonlar Konu Anlatımı Nasıldır?

10. Sınıf fonksiyonlar konusu 6 başlık halinde toplanmıştır. Öğrencilerle öncelikli olarak fonksiyonlara giriş yapılıp temel konular öğretilir. Fonksiyonun en eğlenceli kısımlarından olan ve tyt matematikte sorumlu olunan fonksiyon konuları 10. Sınıf fonksiyon konusudur. Altı başlıkta ele alınan fonksiyonlar konusunun başlıkları şu şekildedir;

Fonksiyon Kavramı

Fonksiyon Çeşitleri

Fonksiyonlarda İşlemler

Fonksiyon Grafikleri

Bileşke Fonksiyon

Ters Fonksiyon

Fonksiyon Çeşitleri ve Türleri Nelerdir?

Fonksiyon çeşitleri 9 tanedir. Bunlar;

Birim Fonksiyon

Sabit Fonksiyon

İçine Fonksiyon

Örten Fonksiyon

Bire Bir Fonksiyon

Doğrusal Fonksiyon

Eşit Fonksiyonlar

Parçalı Fonksiyonlar

Tek ve Çift Fonksiyonlar

Örnek Soru Çözümü

f(x) birim fonksiyondur.

f(3x-2)= (a+2)x+b-3 olduğuna göre f(a+b) kaçtır?

ÇÖZÜMÜ

Fonksiyonun içi ve dışı aynı olan birbirine eşit olan fonksiyonlara birim fonksiyon diyorduk. Yani f(x)=x

Buna göre 3x-2=(a+2)x+b-3 oluyor. Yani a+2=3 b-3=-2 oluyor. Buradan da a=1 b=1 oluyor.

f(a+b) yi sorduğuna göre f(2) oluyor o da birim fonksiyon olduğu için sonucu 2'dir.