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Giriş Tarihi: 13.5.2022 13:12 Son Güncelleme: 13.5.2022 13:13

Fonksiyonlar Konu Anlatımı - Fonksiyon Çeşitleri Ve Türleri Nelerdir?  Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Fonksiyonlar Konu Anlatımı - Fonksiyon Çeşitleri Ve Türleri Nelerdir?  Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Matematik dendiğinde şüphesiz insanların aklına gelen konulardan birisi de fonksiyonlardır. Eğitim hayatında ikiye ayrılarak öğretilmesi hedeflenen fonksiyonların ilk öğretilen kısmı daha kolay olup tyt matematikte, ikinci öğretilen kısmı daha detaylı ve bilgiye dayalı olup ayt matematikte karşımıza çıkmaktadır. Fonksiyonların çeşitleri ve türleri nelerdir? Sorusuna kısa bir fonksiyonun ne olduğunun anlatılmasından sonra başlanır.

Temelini iyi oturtup anlanarak gidilen fonksiyon konusu öğrencilerin daha rahat etmesini sağlar. Ancak tam kavramadan hızlıca pekiştirilmeye çalışılırsa ilerleyen süreçte unutulma ve hata riski yapma payının arttığı konulardandır. Bu yazımızda 10. Sınıf fonksiyonlar konusuna değineceğiz. Fonksiyonların konu anlatımından, çeşitleri ve türlerinden bahsedip, konuyu örnek sorularla pekiştireceğiz.

Fonksiyonlar Konu Anlatımı Nasıldır?

Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A daki her bir elemanın B deki bir tek elemanı ile eşleyen kurala A dan B ye fonksiyon denir. f: A → B ye şeklinde ifade edilir.

f: A → B gösteriminde A kümesine fonksiyonun tanım kümesi, B kümesine fonksiyonun değer kümesi denir.

10. Sınıf Fonksiyonlar Konu Anlatımı Nasıldır?

10. Sınıf fonksiyonlar konusu 6 başlık halinde toplanmıştır. Öğrencilerle öncelikli olarak fonksiyonlara giriş yapılıp temel konular öğretilir. Fonksiyonun en eğlenceli kısımlarından olan ve tyt matematikte sorumlu olunan fonksiyon konuları 10. Sınıf fonksiyon konusudur. Altı başlıkta ele alınan fonksiyonlar konusunun başlıkları şu şekildedir;

  • Fonksiyon Kavramı
  • Fonksiyon Çeşitleri
  • Fonksiyonlarda İşlemler
  • Fonksiyon Grafikleri
  • Bileşke Fonksiyon
  • Ters Fonksiyon

Fonksiyon Çeşitleri ve Türleri Nelerdir?

Fonksiyon çeşitleri 9 tanedir. Bunlar;

  • Birim Fonksiyon
  • Sabit Fonksiyon
  • İçine Fonksiyon
  • Örten Fonksiyon
  • Bire Bir Fonksiyon
  • Doğrusal Fonksiyon
  • Eşit Fonksiyonlar
  • Parçalı Fonksiyonlar
  • Tek ve Çift Fonksiyonlar

Örnek Soru Çözümü

f(x) birim fonksiyondur.

f(3x-2)= (a+2)x+b-3 olduğuna göre f(a+b) kaçtır?

ÇÖZÜMÜ

Fonksiyonun içi ve dışı aynı olan birbirine eşit olan fonksiyonlara birim fonksiyon diyorduk. Yani f(x)=x

Buna göre 3x-2=(a+2)x+b-3 oluyor. Yani a+2=3 b-3=-2 oluyor. Buradan da a=1 b=1 oluyor.

f(a+b) yi sorduğuna göre f(2) oluyor o da birim fonksiyon olduğu için sonucu 2'dir.

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Fonksiyonlar Konu Anlatımı - Fonksiyon Çeşitleri Ve Türleri Nelerdir?  Örnek Soru Çözümü Nasıldır?
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