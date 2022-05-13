Fonksiyonlar Konu Anlatımı - Fonksiyon Çeşitleri Ve Türleri Nelerdir?  Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Temelini iyi oturtup anlanarak gidilen fonksiyon konusu öğrencilerin daha rahat etmesini sağlar. Ancak tam kavramadan hızlıca pekiştirilmeye çalışılırsa ilerleyen süreçte unutulma ve hata riski yapma payının arttığı konulardandır. Bu yazımızda 10. Sınıf fonksiyonlar konusuna değineceğiz. Fonksiyonların konu anlatımından, çeşitleri ve türlerinden bahsedip, konuyu örnek sorularla pekiştireceğiz.
Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A daki her bir elemanın B deki bir tek elemanı ile eşleyen kurala A dan B ye fonksiyon denir. f: A → B ye şeklinde ifade edilir.
f: A → B gösteriminde A kümesine fonksiyonun tanım kümesi, B kümesine fonksiyonun değer kümesi denir.
10. Sınıf fonksiyonlar konusu 6 başlık halinde toplanmıştır. Öğrencilerle öncelikli olarak fonksiyonlara giriş yapılıp temel konular öğretilir. Fonksiyonun en eğlenceli kısımlarından olan ve tyt matematikte sorumlu olunan fonksiyon konuları 10. Sınıf fonksiyon konusudur. Altı başlıkta ele alınan fonksiyonlar konusunun başlıkları şu şekildedir;
Fonksiyon çeşitleri 9 tanedir. Bunlar;
f(x) birim fonksiyondur.
f(3x-2)= (a+2)x+b-3 olduğuna göre f(a+b) kaçtır?
ÇÖZÜMÜ
Fonksiyonun içi ve dışı aynı olan birbirine eşit olan fonksiyonlara birim fonksiyon diyorduk. Yani f(x)=x
Buna göre 3x-2=(a+2)x+b-3 oluyor. Yani a+2=3 b-3=-2 oluyor. Buradan da a=1 b=1 oluyor.
f(a+b) yi sorduğuna göre f(2) oluyor o da birim fonksiyon olduğu için sonucu 2'dir.