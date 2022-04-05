Fonografı Kim İcat Etti Ve Kim Buldu? Fonograf Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Fonograf aletinin patenti ise 1878 senesinde alınmıştır. İlk dönemde çok büyük başarı yakalamasına karşın, kullanımının zor olması nedeniyle sadece uzman kişiler tarafından çalıştırılması söz konusu olmuştur. Fakat zaman içinde bu sorun ortadan kalkmıştır.

Fonografı kim İcat Etti?

Fonograf mekanik altyapılı seslerin kaydedilmesi için 1877 senesinde Thomas Edison tarafından geliştirilen bir cihazdır. İlk kayıt cihazı özelliği taşıyan alet, gramofonla benzer popülerlik seviyesine sahiptir. Pek çok kayıt cihazı için temel oluşturduğu bilinmektedir.

Fonograf, icat edildiği dönem için çok büyük başarı elde etmiştir. Genel anlamda baktığımız zaman eski zamanlarda icatların çok büyük şaşkınlık yarattığını söylemek gerekiyor. Eski zamanlarda, günümüzdeki kadar geniş imkanlar olmaması, insanların bilime karşı olan ilgisinin az olmasına ve bunun yanında yeni icatların yapılmasını zor kılıyordu. Yeni icatların bilime karşı olan güveninin artmasında etkili olduğunun altını çizmek gerekir.

Fonograf ve Gramofon, 1877 ve 1980 seneleri arasında çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Daha sonralarda bu icatların geliştirilmesi; fonograf ve gramofon kullanımının azalmasına neden oldu.

Fonograf Ne Zaman İcat Edildi?

Fonograf ve gramofon aletlerinin icadı birbirleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. İkisinin de çalışma mantığının aynı olduğunu ifade edebiliriz. Fonograf, 1887 senesinde Thomas Edison tarafından icat edilmiş, bu icat sayesinde tarihteki ilk ses kaydı alınmıştır.

Fonograf, seslerin kaydedilmesi ve tespit edilmesini sağlayarak istenmesi halinde tekrar edilmesine yardımcı olmaktadır. Edison tarafından icat edilen cihazda, ilk deney süreçlerinde seslerin tespiti için madeni bir silindire sarılı ince kalay levha kullanmıştır.

Fonograf Ne İşe Yarıyor?

Fonograf, bulunduğu ortamda ses kaydetme özelliği taşımaktadır. Bu nedenle çok fazla alanda kullanımı yaygındır. Kaydedilen sesleri, tekrar tekrar dinleme şansınız bulunmaktadır.

Günümüzde çok sayıda ses kaydı cihazı olmasına karşın, bunların asıl kaynağının fonograf olduğunu söylemek gerekiyor. Fonografın icadı ile sanat, bilim ve pek çok alanda insanlar zaman yönetimini daha kaliteli bir şekilde yapabilmektedir.