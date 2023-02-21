Forza Ne Demek? Forza Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Forza, ilk kez futbol literatüründe kullanılmıştır. Forza ne demek? Söz konusu kelime her ne kadar Türkçe olmasa da anlamı merak edilen bir kelimedir. Kelimenin yerine kullanılan farklı sözcükler de vardır. Bu kapsamda forza kelimesinin eşanlamlılarının da araştırılması gerekir. Kelimenin cümle içinde kullanımı da gördüğünüzde forza kelimesinin anlamı ile ilgili kafanızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Forza eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Forza Ne Demek?

Forza, zaman zaman karşınıza çıkan yabancı kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kökeni İtalyancaya dayanır. Forza sözcüğünün tam olarak Türkçe karşılığı "güç, kuvvet" demektir. Kelimenin Türkçede de yaygın kullanılması ile birlikte anlamına TDK sözlüğünde de yer verilmiştir. Bu sözlükte de kelimenin anlamı "güç, kuvvet" demektir.

Forza kelimesinin futbol literatüründe de kullanıldığını görebilirsiniz. Bir futbolcuya güçlü, kuvvetli olması gerektiğini söylemek için forza kelimesi kullanılır. Daha çok teknik direktörler futbolcularına seslenirken bu kelimeyi kullanır.

Forza Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Forza kelimesinin kullanımı ile ilgili ayrıntılar arasında kelimenin eşanlamlısı da vardır. Forza kelimesinin anlamı, aynı zamanda kelimenin eşanlamlısıdır. Bu kapsamda forzanın eşanlamlısı için güç ve kuvvet kelimesinin her ikisi de kullanılır. Kelimenin cümle içinde kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.