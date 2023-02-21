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Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:43 Son Güncelleme: 21.2.2023 09:43

Forza Ne Demek? Forza Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçemizde çok sayıda yabancı kökenli kelime vardır. Bu kelimelerden biri de İtalyancadan dilimize geçmiş olan forza sözcüğüdür. Forza ne demek? Söz konusu kelime daha çok futbol terimi olarak kullanılır. Forza kelimesinin anlamı nedir? Kelimenin eşanlamlısı ya da cümle içinde kullanımı da merak edilenler arasındadır. Forza eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı gibi merak edilen konuları sizler için araştırdık.

Forza Ne Demek? Forza Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Forza, ilk kez futbol literatüründe kullanılmıştır. Forza ne demek? Söz konusu kelime her ne kadar Türkçe olmasa da anlamı merak edilen bir kelimedir. Kelimenin yerine kullanılan farklı sözcükler de vardır. Bu kapsamda forza kelimesinin eşanlamlılarının da araştırılması gerekir. Kelimenin cümle içinde kullanımı da gördüğünüzde forza kelimesinin anlamı ile ilgili kafanızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Forza eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Forza Ne Demek?

Forza, zaman zaman karşınıza çıkan yabancı kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kökeni İtalyancaya dayanır. Forza sözcüğünün tam olarak Türkçe karşılığı "güç, kuvvet" demektir. Kelimenin Türkçede de yaygın kullanılması ile birlikte anlamına TDK sözlüğünde de yer verilmiştir. Bu sözlükte de kelimenin anlamı "güç, kuvvet" demektir.

Forza kelimesinin futbol literatüründe de kullanıldığını görebilirsiniz. Bir futbolcuya güçlü, kuvvetli olması gerektiğini söylemek için forza kelimesi kullanılır. Daha çok teknik direktörler futbolcularına seslenirken bu kelimeyi kullanır.

Forza Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Forza kelimesinin kullanımı ile ilgili ayrıntılar arasında kelimenin eşanlamlısı da vardır. Forza kelimesinin anlamı, aynı zamanda kelimenin eşanlamlısıdır. Bu kapsamda forzanın eşanlamlısı için güç ve kuvvet kelimesinin her ikisi de kullanılır. Kelimenin cümle içinde kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Teknik direktör yedek kulübesinden futbolcularına sürekli "forza forza" diye bağırıyordu.
  • Bedenle ilgili iş kollarında forza çok önemlidir. Bu anlamda çeşitli antrenmanlar yapılmalıdır.

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Forza Ne Demek? Forza Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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