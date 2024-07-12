Fosforlu Mağara Nerede, Nasıl Gidilir? Alanya Fosforlu Mağara Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Fosforlu Mağara adını, geceleri ay ışığının yansıması nedeni ile fosfor gibi parlamasından alır. Bu parıltılar gündüzleri de fark ediliyor olsa da geceleri daha belirgindir. Antalya, mağara oluşumu açısından oldukça zengindir. Alanya Fosforlu Mağara hikayesi, tarihi ve özellikleri ile dikkat çektiği için Fosforlu Mağara nerede, nasıl gidilir gibi soruların yanıtları da gündeme gelir.

Alanya Fosforlu Mağara Hikayesi Nedir?



Fosforlu Mağara, turkuaz renkli görüntüsü ile Alanya'nın eşsiz denizinin birleştiği bir mağaradır. Mağaranın içine ve dışına yansıyan renk cümbüşü, fosforlu görüntüsü ile göz kamaştırır ve mağara adını buradan alır. Üstelik Fosforlu Mağara aynı zamanda Dilek Mağarası adı ile de anılır. Bunun nedeni ise mağara içerisine bozuk para atıldığında, tutulan dileğin gerçekleşeceğine dair olan inançtır.

Alanya Fosforlu Mağara Tarihi Nedir?



Fosforlu Mağara, Damlataş Mağarası tarafında yer alan üçüncü mağara olarak bilinir. Küçük bir kayıkla mağaraya giriş yapabilmek mümkündür. Yapısı ve görüntüsü nedeniyle jeolojik değeri yüksek bir doğal güzellik olarak bilinir. Jeolojik yapısı sayesinde Fosforlu Mağara'nın zemini, geceleri ay ışığının da yansıması ile fosfor gibi parlar. Bu parıltılar gündüzleri de kolaylıkla fark edilebilir.

Alanya Fosforlu Mağara Özellikleri Nelerdir?



Fosforlu Mağara'nın oluşumlu kayalık sistemleri, kızıl çamlarla kombinasyon halindedir. Bölgenin bitki örtüsü, deniz kıyısında fıstık çamlarıyla başlar. Yükseklik arttıkça karaçam, kızılçam ve sedir ağaçları görülür. Üstelik mağaranın bulunduğu saha sınırları içerisinde bine yakın bitki türü vardır ve bu türlerin arasında 21 endemik bitki türü yer alır.



Jeolojik açıdan da doğal güzelliğe sahip olan Fosforlu Mağara'nın sonunda ayakta durulabilecek kumluk bir oda bulunur.

Fosforlu Mağara Nerede?



Fosforlu Mağara, Alanya yarımadasının Damlataş bölgesinde yer alır. Bu nedenle Antalya tatili yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla uğradığı bir bölge haline gelmiştir.

Fosforlu Mağara'ya Nasıl Gidilir?



Alanya Fosforlu Mağara'ya ulaşım yalnızca deniz yolu ile sağlanabilir. Bu nedenle tekne turları yardımı ile mağaraya ulaşım sağlanabilir. Alanya'dan ve çevre koylardan kalkan tekneler ile Fosforlu Mağara'ya ulaşmak mümkündür.