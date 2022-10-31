Fosil Nedir? Fosiller Nasıl Oluşur, Nerede Bulunur, Hangi Ortamlarda ve Kaç Yılda Oluşur?

Fosil nedir araştırması yapanların canlı bilimine meraklı olduğu görülür. Geçişten günümüze canlı bilimi ile ilgili birçok sonuç raporunun hazırlandığı bilinen bir gerçektir. Geçmişte yaşamış olan canlıların kalıntıları, günümüzdeki bilimsel değerlendirmelere ışık tutar. Fosiller nasıl oluşur sorusuna cevap aranırken de bu eksende hareket edilmelidir. Fosillerin oluşumu nasıl gerçekleşir, fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir sorularının cevapları yazımızın devamında.

Fosil Nedir?

Fosil, geçmişte yaşamış ve günümüzde nesli tükenmiş olan canlıların tanımlanabilir kalıntılarına verilen isimdir. Kısacası fosilleri ölü atık olarak da tanımlayabiliriz. Örneğin dinozor ya da balina fosilleri terimini sıklıkla duymuşsunuzdur. Bundan sonraki süreçte de nesli yok olan canlıların fosil kalıntıları ile ilgili araştırmalar devam edecektir. Yapılan araştırmalar, nesli tükenmiş olan canlıların ne şekilde yaşadığı, üreme sistemlerinin ne olduğu, yaşam süresi ve neyle beslendiği gibi konularla ilgili bilim insanlarına fikir verir.

Fosiller Nasıl Oluşur?

Yaşam döngüsünden çıkmış olan organizmalar fosilleşme adı verilen olay neticesinde fosil adını alır. Fosilleşme, canlılık özelliği kaybeden organizmaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik tepkimelerin bütünüdür. Yaşanan tepkimeler ile yaşamsal faaliyetleri sona ermiş organizmalar bozulmaya başlar. Bozulan canlı artıklarının uygun şartlarda yer alması durumunda fosil oluşur.

Fosilin oluşması için en uygun ortam tortul taşlarının bulunduğu yerlerdir. Magmatik ve metamorfik taşların bulunduğu ortamlarda da fosil kalıntılarına rastlanır. Canlı kalıntılarının fosil adını alması için uygun koşullarda fosilleşme şartlarının sağlanması gerekir. Fosilleşmesinin yaşanması için bir takım olaylar zincirinin birbirini takip etmesi gerekir. Canlının yumuşak dokuları kısa sürede deforme olurken diş ya da kemik gibi yapılar, uygun koşullar sağlandığında fosilleşme sürecine katılır.

Bir canlının fosilleşmesi için gerekli olan ilk şart, atmosfer ile temasının tamamen kesilmiş olmasıdır. Çamur taşı, kireç taşı gibi yapılarda gözenekler çok azdır. Bu nedenle fosilleşme için gerekli şartlar oluşur. Söz konusu taş ve kara yapılarının bulunduğu ortamlarda fosil kalıntıları ile yaygın olarak karşılaşılır.

Deniz canlılarının fosil haline gelmesi, kara canlılarına nazaran daha kolaydır. Ölen canlılar kısa süre içerisinde deniz ya da okyanusun dibine çöker. Canlı kalıntıları okyanus dibinde sedimanlar tarafından kapatılır. Bu sayede bozulma yaşanmadan canlının saklanması söz konusudur.

Fosil Kaç Yılda Oluşur?

Bir canlı organizmanın fosil olması için gereken süre yaklaşık 10 milyon yıldır. Bu süreden sonra fosille ilgili gerekli araştırmalar yapılabilir. Geçmişten günümüze fosillerle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de yapılan çalışmaların artarak devam edeceği tahmin edilir.