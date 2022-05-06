Fosiller Nasıl Oluşur? Fosillerin Oluşumu Nasıl Ve Kaç Yılda Gerçekleşir, Nelerden Oluşur?

Dünya üzerinde yaşamış olan eski canlıların neler olduğu ve ne şekilde nesillerinin tükendiğinin bilgisini fosiller verir. Fosiller nasıl oluşur konusu da her zaman merak edilen konular arasında yer alır. Fosil kalıntılarının sürekli olarak incelenmesi geçmişe dair yanıtsız kalan birçok soruya da yanıt bulunmasını sağlar. Fosillerin oluşumu nasıl ve kaç yılda gerçekleşir, nelerden oluşur sorularının tüm yanıtlarını sizler için derledik.

Fosiller Nasıl Oluşur?

Fosiller tarihsel gelişimi açıklayabilmek adına büyük bir önem taşır. Dünya üzerinde yaşayan canlılar bir süre sonra yaşamlarını kaybeder ve çürümeye başlar. Bu durum insan, hayvan ve bitki olmak üzere tüm canlı varlıklar için geçerli bir durumdur. Canlıların öldükten sonra çürüme evresi sonrasında çok fazla iz kalmaz. Ancak bazı durumlarda kalıntılar yüzyıllarca varlıklarını devam ettirebilir. Fosil oluşumunda birden farklı şekiller mevcut olabilir. Genel olarak permineralizasyon adı verilen fosilleşme şekline sıklıkla rastlanır.

Permineralizasyon fosilleşme şeklinin oluşabilmesi için ölen organizmaların ilk olarak çamur veya kum ile kaplanması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için de karadan daha çok deniz ortamlarında mümkün oluyor. Bunun nedeni de karadan denize doğru taşınan tortullar denizdeki organizmaların üzerini kapatarak fosil olmasında etkili olmasıdır. Bu durum da ölen organizmaların korunmasını sağlıyor.

Mikroorganizmalar ölen canlıların yumuşak dokularını hızlı bir şekilde tüketse de kemik ya kabuk türü kısımlar kolay kolay yok olmaz. Bu da bu kısımların kum ya da çamurla örtülmesi sonrasında korunmasını sağlar.

Fosil Nasıl Oluşur?

Fosil oluşumu uzun bir süreç gerektirir. Ölen canlı kalıntılarının kum, taş ya da çamur ile kaplanması ile oluşan kalıntılardır. Fosillerin oluşumunda birçok farklı doğal etkiden bahsedilebilir. Bazı canlılar tamamen yeryüzünden yok olurken bazı canlıların kalıntıları yüzyıllar sonrasında kalabiliyor.

Fosil oluşum sürecinde farklı etkiler olsa da genel olarak ölen canlıların kalıntılarının farklı doğal malzemelerle kaplanması şeklinde gerçekleşir. Bir canlının kalıntısının fosil olması için mutlaka uygun bir ortamda olması gerekir. Tortul kayaçlar fosil oluşumunda en uygun olan ortamlardır. Kayaçlarda, denizlerde oluşabilirler.

Fosil Nedir?

Fosil, bir zamanlar yaşayıp yaşamını kaybettikten sonra kalıntılarının uzun yıllar varlığını korumasıdır. Ölen bir canlıdan geriye kalan iskelet, ayak izleri, kemikler fosillere örnek verilebilir. Bitki türlerinde dahi fosil kalıntılarına rastlanabilir. Kelimenin kökeni Latinceden gelir. Yerden çıkarma ya da çıkarılmış anlamlarını taşır.

Fosillerin Oluşumu

Fosillerin oluşumunda uzun bir süre gerekir. Genelde canlıların yumuşak dokuları kısa süre içerisinde yok olur. Ancak kemik ve kabuk gibi sert dokuların kaybolması çok zaman mümkün olmaz. Bunlar da çeşitli doğa olayları neticesinde yüzyıllar sonrasına kalabilirler. Fosil oluşumunda toprak, hava koşulları gibi birçok faktör etkilidir.

Fosillerin Oluşumu Nasıl ve Kaç Yılda Gerçekleşir, Nelerden Oluşur?

Fosillerin oluşumu milyonlarca yılı kapsar. Bu oluşum sürecinde birçok önemli aşama vardır. Bu aşamaları şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:

Canlının ölmesi ilk aşamadır.

Sonrasında canlının bedeni ya da dokuları çürümeye başlar.

Çökelerek tortullaşmaya başlar.

Daha sonra mineralleşme aşaması başlar.

Açığa çıkıp ekstraksiyona uğraması aşaması gelir.

Tüm bu aşamalar sonrasında fosillerin oluşumu gerçekleşir. Canlı olan ve yaşamını yitiren her varlık fosil olarak yüzyıllar sonrasına kalabilir. Fosiller evrim teorisine ışık tutabilmek açısından büyük bir önem taşır.