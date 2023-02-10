Fosilleri İnceleyen Bilim Dalına Ne Denir? Fosilleri İnceleyen Bilim İnsanı ve Dalına Ne Ad Verilir?

Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir sorusunu araştırmak için biyoloji kaynaklarını ya da interneti kullanabilirsiniz. Fosilleri inceleyen bilim dalı, fosillerin nasıl oluştuğunu ve günümüze olan katkılarını araştırır. Fosilleri inceleyen bilim insanına ne denir sorusu da yapılan incelemede karşınıza çıkacak sorulardan biridir. Fosilleri kim inceler sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Fosilleri İnceleyen Bilim Dalına Ne Denir?

Günümüzde yaşamayan fakat geçmişte yaşamış olan hayvan ve bitki kalıntılarına fosil denir. Bu kalıntılar, geçmişten günümüze incelenmiş ve sonuçları çeşitli çalışmalarla yayınlanmıştır. Fosilleri inceleyen bilim dalı ise paleontoloji adıyla bilinir. Bu bilimi inceleyerek önemli çalışmalara imza atmış çok sayıda bilim insanı vardır. Söz konusu bilim insanlarının çalışmaları, günümüzdeki çalışmalara da ışık tutmuştur.

Geçmiş dönemde yaşamış fakat şu anda varlığı devam etmeyen canlılar fosildir. Bu canlılardan arta kalan kemik, iskelet, reçine, ayak izi, sürünme izi gibi kalıntılar fosil olarak adlandırılır. Söz konusu kalıntılar bu canlıların nasıl yaşadığı, ne yediği, nasıl yaşamını devam ettirdiği hakkında bilim insanlarına fikir verir.

Fosilleri İnceleyen Bilim İnsanına Ne Denir?

Paleontoloji, kemik ve fosil kalıntılarını inceleyerek geçmişte yaşamış insanların yaşam tarzı ile ilgili insanlığa ışık tutar. Günümüzdeki hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili de fosillerle ilgili bilgi kaynaklarından istifade edilerek çeşitli çalışmalar yapılır. Fosilleri inceleyen bilim insanları da paleopatolog ya da paleontolog adıyla anılır.