Fotokopi Makinesini Kim İcat Etti? Fotokopi Makinesi Ne Zaman Ve Nasıl İcat Edildi?

Fotokopi makinesi iş, okul ve hayatın bir çok alanında vakitten tasarruf etmemize oldukça faydalı, kağıt üzerindeki yazı ve görselleri çoğaltıp kopyalamaya yarayan bir araçtır. Kullandığımız araçların evveliyatını bilmek genel kültür bakımından yararlı bir eylemdir. Peki; kırtasiyelerin, ofislerin ve okulların vazgeçilmezi olan fotokopi makinesi nasıl icat edilmiştir? İşte detaylar...

Fotokopi Makinesini Kim İcat Etti?

20. Yüzyılda New York'ta patent avukatlığı yapan Chester Carlson işi gereği belgelerin birçok kopyasını çıkarıyordu. Bu işlemi el yazısıyla gerçekleştirilen Carlson bu zahmetli işten sıkılarak ışıl iletkenlik üzerinde araştırmalar yaparak ilk fotokopi makinesi icat etti.

Fotokopi Makinesi Ne Zaman Ve Nasıl İcat Edildi?

Chester Carlson 1930'lu yıllarda patent avukatlığı yapıyordu, eklem rahatsızlığı olan Carlson belgeleri el yazısı ile çoğaltma işinde oldukça zorlandığı için ışıl iletkenlik üzerinde araştırmalar yaparak bu yöntemle ilk kopyalama işini gerçekleştirdi. Chester Carlson 1938 yılında icadı için patent başvurusunda bulundu, icadını çeşitli firmalara satmak isteyen Carlson bu alet için yeterli piyasa payının olmaması gerekçesi ile geri çevrildi.

Yıllar sonra tarih 1959'da Xerox firması ilk defa kserografik kopyalama makinesi "Model A" yı üretti, Chester Carlson'un buluşu olan kserografik kopyalama makinesinin tüm ticari haklarını satın alarak ürettikleri Model A cihazını tüm piyasaya sürdü ve böylelikle dünya fotokopi makinesini kullanmaya başladı.