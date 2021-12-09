Fotometre neyi ölçer? Fotometre cihazı nedir, ne işe yarar?

Fotometreler, gökbilim ile uğraşanların doğrudan bildiği ve kullandığı aletlerdir. Bu nedenle bu alanda merakı olan kişilerce gayet iyi bilinmektedir. Fakat en yoğun olarak kullanıldığı sektör dijital fotoğrafçılık sektörüdür.

Fotometre Neyi Ölçer?

Fotometreler, ışığın şiddetini ölçebilmek adına kullanılan cihazlardır. Fotometre adını verdiğimiz cihazlar sayesinde ışık kaynağının ışık şiddeti, şiddeti daha önceden bilinen bir standart aracılığı ile bulunur ve tespit edilir. Fotometrelerin çalışma prensibi çok karmaşık değildir. Değer, iki lambanın arasında bir sıra boyunca kayabilen bir standartın yardımı ile bulunmaktadır.

Fotometrelerin başı ise en basit şekilde yapılmış olan, kama biçiminde bir parçadan meydana gelir. Kamanın iki yüzü de mevzubahis tarafından aydınlatılmaktadır. Daha sonra iki kaynak aracılığıyla aydınlatılır. En son olarak da iki yüzdeki parıltıların karşılaştırılması gerçekleşir. Modern fotometrede ise Lummer-Brodhun ile Bechestein başlarının daha sık kullanıldığından söz etmek mümkündür.

Fotometre Cihazı Nedir?

Fotometreler, ışık ile ilgili bir ölçüm yapılmak istendiğinde kullanılan ölçüm aletleridirler. Aydınlatma ve astronomi ile ilgilenen kişilerin daha çok kullandığı bir ölçer olmakla birlikte farklı alanlardan kişilerin de kullanımı mevcuttur.

Yunanca photo- ("ışık") ve metry- ("ölçüm) kelimelerinden türemiş olan fotometre, ışığı mercekte toplayıp optik bant geçiren filtrelerin içinden geçirerek, ışık enerjisini yakalar ve kaydeder. Bu tekniğin daha gelişmişi olan ise spektrofotometridir. Spektrofotometreler de radyasyon ve spektral dağılımını başarılı bir şekilde gözlemleyebilmek adına kullanırlar.

Fotometre cihazının Türkçe'ye tam çevirisi ışıkölçer olarak bilinmektedir.

Fotometre Ne İşe Yarar?

Fotometre genelde en yoğun olarak fotoğrafçılık sektöründe kullanılmaktadır. Fotometreler aracılığıyla doğru pozlama miktarını belirlemek mümkün olur. Normal şartlar altında ışık, yapısı gereği her yere aynı miktarda yayılmaz. Bu da çekimi olumsuz etkileyen bir faktördür. Başarılı bir fotoğraf çekimi için ışık, belki de en çok dikkat edilmesi gereken unsur olabilir. Bu nedenle fotometreler, fotoğraf çekiminin en kaliteli şekilde gerçekleşmesini sağlamaları nedeniyle kullanımı dijital fotoğrafçıklık sektöründe yaygın olan aletlerdir.

Aynı zamanda fotometreler astronomi için de kullanılır. Fotometreler aracılığıyla yıldız ya da farklı bir gök cisminden yansıyan ışığı ölçebilir. Aynı zamanda fotometreler alev şiddeti de ölçebilirler.