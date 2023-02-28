Foton Nedir? Foton Nasıl Oluşur, Madde Madde Özellikleri Neler?

Fotonlar, Fizikte olduça önemli bir yere sahip olan minik parçacıklardır. Einstein ve Planck, ışığın enerji paketlerini "foton" olarak adlandırarak fizik için önemli bir kavram olan bu kavramı ortaya çıkarmışlardir. Bu kavram günümüzde de kullanılmakta ve ışıkla ilgili önemli olayları açıklamaktadır. Bu nedenle foton kavramı hakkında merak edilen bazı sorular ortaya çıkmıştır. Fotonlar hakkındaki sorular "Foton nedir, nasıl oluşur, özellikleri neler, ne yüklü, elektrik yükleri var mı?" şeklindedir.

Foton Nedir?

Foton, Modern Fizikte ışık, radyo dalgaları gibi elektromanyetik radyasyonu içeren Elektromanyetik Alan kuantumu, yani ışığın temel birimi olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, Elektromanyetik Kuvvetlerde kuvvet taşıyan, kütlesiz ya da duru kütlesi sıfır kabul edilen temel parçacıktır. Parçacık terimi; genellikle kütlesi olan veya ne kadar küçük olursa olsun bir cismi var olan anlamı ile kullanılır. Ama, fotonlar için kullanılırken "en küçük enerji yumağı" şeklinde ifade edilir. Fotonlar, "bozon" sınıfına aittir. Kütlesiz olduklarından dolayı fotonların hızı 299.792.458 m/sn dir.

Foton Nasıl Oluşur?

Foton farklı şekillerde üretilebilen elektromanyetik bir kuvvettir. Tüm foton oluşturma yollarında atom içerisindeki aynı mekanizma kullanılmaktadır. Bu mekanizma, atom çekirdeğinde dönen elektronlara enerji verilmesi şeklinde olmaktadır.

Foton Özellikleri Neler?

Elektrik yükleri bulunmamaktadır.

Herhangi bir kütleleri bulunmaz.

Fotonlar kararlı bir yapıdadır.

Uzay boşluğunda ışık hızında hareket ederler.

Frekanslarına bağlı bir şekilde enerjileri ve momentumları bulunur. Diğer parçacıkları ile etkileşim gösterir. Bu özellikleri ile elektrona benzerler.

Farklı doğal süreçler ile elde edilmesi ya da yok edilmesi mümkündür.

Madde ile etkileşime girebilirler. Bu nedenle parçacık davranış sergilemektedir. Çoğu zaman foton enerjisinin maddeler tarafından emildiği de olabilmektedir. Bu durum ile karşılaşması halinde fazla enerjiler ısı olarak çevreye yayılmaktadır.

Foton Enerjisi Nedir?

Foton, kendi içerisinde bir enerjisi bulunur ve bu enerjinin bağlı olduğu farklı parametreler vardır. Bir fotonun sahip olduğu enerji fizikte "E= h.c/ = h.f" şeklinde gösterilmektedir. Burada E: fotonun enerjisi, h:planck sabiti, c: ışık hızı, : fotonun dalgaboyu, f: dalganın frekansı şeklindedir. Bu denkleme göre fotonun enerjisi; dalgaboyu ile ters, frekans ise doğru orantılı olarak karşımıza çıkar.