Fotoototrof Nedir? Fotoototrof Canlılar Hangileri, Özellikleri Neler?

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Fotoototrof Nedir?

Fotoototrof bir canlıdır. Bu canlı biyoloji alanında ele alınır, araştırılır ve incelenir. Hatta belki lisedeki biyoloji derslerinde de bu canlı ve benzer canlı türlerini görmüşüzdür. Adını belki duymamış da olabilirsiniz. İhtimaller çok. Fakat bu olumsuz ihtimaller fotoototrof nedir sorusu ile son bulacaktır.

Fotoototrof Canlıların Özellikleri Nelerdir?

Her canlının bir ya da birkaç özelliği vardır. Fotoototrof da bir canlı olduğuna göre onun da kendine özgü birtakım özellikleri olacaktır.

Öncelikle bu canlı güneşi kendisine kaynak edinir. Bu sayede de kendi besinini kendi üretir.

Ürettiği besinleri güneş ile birlikte inorganik maddelerden elde eder.

Fotoototrof canlısı genel olarak ototrofiktir. Yani bu şu demek oluyor, kendi kendine beslenen, karbonu işleyebilen.

Fotoototrof Canlılar Hangileridir?

Fotoototrof canlılar sırasıyla belirtilecektir. Belirtilecek canlıların hepsi fotoototrof canlıların özelliklerini taşımaktadır. Fotoototrof canlılar şu şekildedir: