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Giriş Tarihi: 9.6.2023 12:06 Son Güncelleme: 9.6.2023 12:06

Fotoototrof Nedir? Fotoototrof Canlılar Hangileri, Özellikleri Neler?

Fotoototrof nedir sorusu ile biyolojinin merkezine direkt ilerlemiş oluruz. Fotoototrof da bu konulardan biridir. Adını belki daha önce duydunuz ya da duymadınız ama diğer canlılardan farklı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla fotoototrof canlıların özellikleri detaylarıyla verilmesi gereken bir konudur. Aynı şekilde fotoototrof canlılar hangileri olduğu da sizlerde aynı izlenimleri oluşturacaktır.

Fotoototrof Nedir? Fotoototrof Canlılar Hangileri, Özellikleri Neler?

Fotoototrof nedir sorusu bizlere farklı canlıların olduğunu anlatır. Farklı olması fotoototrof canlıların özellikleri içeriğinden rahatça anlaşılmaktadır. Kendi kendine bazı şeyleri üretmesi fotoototrofın farklı olmasını da sağlamaktadır. Bilimsel arka planı olduğundan anlaşılır bir konu olduğu ifade edilebilir. Ayrıca yüzeyselden ziyade daha detaylı bilgiler bu konu için uygun olacaktır. Bu konu için başvurulacak başlık fotoototrof canlılar hangileri şeklindedir.

Fotoototrof Nedir?

Fotoototrof bir canlıdır. Bu canlı biyoloji alanında ele alınır, araştırılır ve incelenir. Hatta belki lisedeki biyoloji derslerinde de bu canlı ve benzer canlı türlerini görmüşüzdür. Adını belki duymamış da olabilirsiniz. İhtimaller çok. Fakat bu olumsuz ihtimaller fotoototrof nedir sorusu ile son bulacaktır.

Fotoototrof Canlıların Özellikleri Nelerdir?

Her canlının bir ya da birkaç özelliği vardır. Fotoototrof da bir canlı olduğuna göre onun da kendine özgü birtakım özellikleri olacaktır.

Öncelikle bu canlı güneşi kendisine kaynak edinir. Bu sayede de kendi besinini kendi üretir.

Ürettiği besinleri güneş ile birlikte inorganik maddelerden elde eder.

Fotoototrof canlısı genel olarak ototrofiktir. Yani bu şu demek oluyor, kendi kendine beslenen, karbonu işleyebilen.

Fotoototrof Canlılar Hangileridir?

Fotoototrof canlılar sırasıyla belirtilecektir. Belirtilecek canlıların hepsi fotoototrof canlıların özelliklerini taşımaktadır. Fotoototrof canlılar şu şekildedir:

  • Klorofilli Baktariler
  • Kloroplast Bulunduran Protistalar
  • Kloroplast Bulunduran Bitkiler
  • Mavi – Yeşil Algler

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Fotoototrof Nedir? Fotoototrof Canlılar Hangileri, Özellikleri Neler?
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