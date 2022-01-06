Fransa Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Fransa Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Para birimi Euro olan Fransa'da Fransızca konuşulmaktadır. Fransa dil konusunda hassas ülkelerden birisidir. Ülkelerinde Fransızca'dan başka bir dilin konuşulmasını karşı mesafelilerdir. Batı Avrupa'da yer alan Fransa'nın dünyanın birçok noktasında da deniz aşırı toprakları mevcuttur.

Fransa Hangi Kıtada?

Fransa hangi kıtada diye merak edenlere net bir cevap verebiliriz. Fransa Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Fransa'nın Almanya, İtalya, İsviçre, Monako, İspanya, Andorra, Belçika ve Lüksemburg gibi birçok komşusu bulunmaktadır. Çok bilinen Korsika Adası'da Fransa'ya ait bir adadır. Fransa, Karayipler, Hint Okyanusu, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Antartika ve Büyük Okyanus'ta da çok sayıda özel bölgeye sahip ve hakimdir.

Fransa dünyanın hangi bölgesinde diye sorulan bir soruya kısa bir araştırma ile hemen cevap vermek mümkündür. Fransa belirttiğimiz gibi Batı Avrupa'da yer alan Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Fransa'nın en kalabalık şehri başkenti de olan Paris'tir. Paris turistler tarafından sıkça tercih edilen bir ildir.

Fransa Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Avrupa'da bulunan Fransa kuzey yarım kürede yer almaktadır. Fransa'nın farklı bölgelerinde değişik iklim türleri gözlemlenmektedir Ülkenin bir kesimi Alp Dağları'nın etkisindeyken bir bölümünde de Akdeniz iklimi hakimdir. Turizm açısından en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Fransa, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesi olarak açıklandı. Bu nedenle ekonomide turizmin katkısı çok yüksektir.

Fransa hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır sorusunun cevabı da daha önce belirttiğimiz gibi Avrupa kıtasıdır. Fransa da turizm haricinde spor kültürü de çok gelişmiştir. Fransa'dan çıkan birçok dünya starı futbolcu ve basketbolcu mevcuttur. Ayrıca bu branşlarda da başarılı kulüp ve milli takımlara da sahiptir. Kısacası Fransa'da bir spor turizminden de söz edilebilir.