Fransa Para Birimi: Fransa’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Yurtdışı seyahatleri için mutlaka gitmek istediğiniz ülkelerin para birimleri ve dönüştürmelerini öğrenmeniz gerekir. Keza seyahat planlamaya başladığınız anda büyük bir öneme sahip olan bu durum için sizlere bu kez aşıklar ülkesi Fransa para birimi hakkında bir içerik hazırladık. Böylece ülkenin para birimi hakkında genel kültür bilgisi edinmeniz dışında olası seyahatleriniz için hangi para birimi ile seyahate başlamanız gerektiğini de öğrenebileceksiniz.

Fransa'nın Para Birimi ve Sembolü

Batı Avrupa'nın sevilen ülkelerinden biri olan Fransa yılın her dönemi farklı ülkelerden turistleri ağırlayan ülkeler arasında yer alır. Özellikle başkenti Paris başta olmak üzere her şehrine ziyaretçi kabul eden ülkenin diğer ülkelerde olduğu gibi kendine özel bir para birimi var.

Fransa'nın para birimi 2002 yılına kadar Fransız Frangı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu tarihten sonra ülke Euro kullanımına geçiş yapıyor. Dolayısı ile Fransa'ya gitmek isterseniz elinizdeki Türk Lirasını Euro olarak dönüştürmeniz gerekir. Euro'nun sembolü € olarak karşınıza çıkacaktır. Okunuşu "yüro" olan Euro bazı ülkelerde Avro olarak da karşınıza çıkabilir. Keza ülkemizde Türk Dil Kurumu TDK'ya göre Euro para biriminin doğru yazılışı Avro olarak kabul edilmiştir.

Fransa'nın Para Birimi Kaç TL eder?

Fransa para birimi Euro olduğu için elinizdeki Türk lirası ile dönüşüm yaparak ülkeye gitmeniz gerekir. Keza orada da döviz ofislerinden dönüşüm yapabilirsiniz ancak yanınızda ülkenin para birimi ile seyahat etmek olası olumsuz durumlar için daha garanti bir çözüm olacaktır.

Fransa parası kaç TL eder diye merak ediyorsanız öncelikle gündelik olarak değişiklik gösteren borsayı takip edebilirsiniz. Buna göre günlük kurla birlikte günümüzde 1 Euro 15,82 TL olarak karşınıza çıkacaktır. Elinizdeki miktarı bu eşitlikten faydalanarak hesaplayabilirsiniz. Bir örnek ile açıklamak gerekirse;