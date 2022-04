Fransa'da şu an saat kaç sorusu sorulduğunda, en merak edilen Fransa şehri ve belki de Avrupa ülkesi saati hiç kuşkusuz Paris saatidir. Fransa-Paris saati, Türkiye-Ankara saatinden 2 saat daha geridedir. Türkiye'den Fransa'ya her yıl birçok insan seyahat etmektedir. Fransa özellikle eğitim sebebiyle ve kültür-sanat turizmi ile ziyaret edilmektedir. Fransa'ya yolculuk yapmak isteyen insanlar Fransa'nın yerel saati hakkında bilgi sahibi olmadıkları takdirde ülke içerisinde adaptasyon sorunları ile karşılaşmaktadır. Saat farkına adapte olmamak; Eyfel Kulesi, Şanzelize Caddesi, Louvre-Orsay-Rodin Müzeleri ve Notre Dame gibi görülmek istenen yerleri saat farkı sebebi ile görememeye sebep olmaktadır. Dilerseniz Fransa'da Şu An Saat Kaç? Fransa Türkiye Saat Farkı İle Paris'te Saat Kaç? Cevaplarını haberimizde okuyalım...

Fransa'da Saat Kaç?

Avrupa Kıtası'nda bulunan Fransa tek bir zaman diliminde yer almaktadır. Avrupa Kıtası'ndaki diğer tüm ülkelerin Türkiye ile aralarında saat farkı olduğu gibi, Fransa ve Türkiye arasında da konumlarından dolayı saat farkı bulunmaktadır. Fransa daha Dünya haritası üzerinde daha Doğu kısımda yer aldığı için yerel saati Türkiye'den geridedir. Fransa'da saat 14:00 ise Türkiye'de saat 16:00 olacaktır.

Fransa Türkiye Saat Farkı

Fransa ve Türkiye arasında 2 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır. Saatlerdeki değişkenliğin sebebi iki ülke arasındaki meridyen farklılıklarıdır. Fransa Türkiye saatinden 2 saat geridedir. Türkiye ise Fransa saatinden 2 saat öndedir. Fransa'da saat 14:00 iken Türkiye'de saat 16:00 olarak görülür.

Fransa Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Fransa ve Türkiye arasında 2 saat fark vardır. Dünya üzerinde Güneş, önce Türkiye üzerinde, daha sonra ise Fransa üzerinde doğmaktadır. Türkiye'ye göre daha Batı'da konumlanmış olan Fransa, Türkiye'ye göre 2 saat daha geridedir.

Paris'te Saat Kaç?

Batı Avrupa'da bulunan Fransa'nın başkenti Paris ile Türkiye Cumhuriyeti başkenti Ankara arası uçak ile yolculuk süresi 3 saat 45 dakikadır. İki ülkenin de resmi yerel saati, başkent Paris ve başkent Ankara'ya göre ayarlanmıştır. İki ülkede de zaman dilimi tektir ve aralarındaki saat farkı 2 saattir. Paris'te saat 16:00 olduğunda Ankara'da saat çoktan 18:00 olmuştur.