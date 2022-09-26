Fransız Devrimi Nedir? Fransız İhtilali Nedenleri, Sonuçları Ve Dünya Tarihi Açısından Önemi

Monarşinin kaldırılması ve radikal bir demokratik cumhuriyet ile değiştirilmesi, vatandaşlık ve devredilemez haklar temelinde aydınlanma ilkelerine dayalı radikal sosyal değişim gibi sonuçlara neden olan Fransız Devrimi, sosyal bir akımı başlatan en büyük etkendir. Fransız halkı önceki döneme göre büyük bir evrim geçirmiştir. Halkın en alt tabasından en üst tabakasına kadar herkes bu akıma dahil olmuştur.

FRANSIZ DEVRİMİ NEDİR?

Fransa'daki mutlak monarşi sisteminin yıkılıp, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi'nin önemli anlamda reformlara gitmesi istenilerek başlatılan olaylara Fransız Devrimi denilmektedir. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktası olarak bilinen bu durum ayrıca sosyal bir akımı başlatan en büyük etken olmuştur.

FRANSIZ DEVRİMİ TARİHİ

Fransız Devrimi 1789-1799 yılları arasında gerçekleşmiştir. Fransız devrimi kaçıncı yüzyıl? Sorusunun yanıtı da 18. Yüzyıl olarak karşımıza çıkmaktadır.

FRANSIZ DEVRİMİ NEDENLERİ

Fransız Devrimi nedenleri arasında düşünsel ve ekonomik genel nedenler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Eşitliğe ve adalete karşı artan inanç ve beklenti geniş halk kitlesine ulaşması,

Aydınlanma çağı düşünürlerinin kitapları matbaanın icadından beri hızla yayılması,

Zenginleşen burjuva sınıfının daha fazla hak talep etmesi,

Halkın büyük çoğunluğunun fabrikalarda ve üretim tesislerinde günde 12 - 14 saat aralığında çalışması,

Krallığın yetkilerini ve burjuvanın imtiyazlarını tamamen keyfi olarak kullanmaya başlaması,

Sadece yetişkinlerin değil çocuk işçilerin de ağır şartlar altında çalışmaya zorlanması,

Zor şartlar altında çalışan halktan giderek artan vergiler alınması,

Burjuvanın her türlü haktan sınırsızca faydalanırken halkın en doğal haklarından mahrum bırakılması,

İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde yaşanan demokratik gelişmeler,

Fransız aydınlarının ve halkın bu gelişmelerden etkilenip kendi ülkelerinde gerçekleştirmek istemeleri,

Başta Charles Louis Montesquie ve Voltaire olmak üzere birçok düşünürün özgürlük ve eşitlik hakkında yazdığı kitaplar.

FRANSIZ DEVRİMİ SONRASINDA BAŞLAYAN TARİH DÖNEMİ