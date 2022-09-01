Fransızca Alfabe Okunuşu - Fransız Alfabesi Harfleri Büyük ve Küçük Yazılışları, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri

Dünya üzerinde Fransızca konuşanların sayısı 200 milyondan fazladır. Fransız alfabesi de, Roma İmparatorluğu'nun ana ve resmi dili olan Latincenin devamı niteliği taşımaktadır. Bu sebeple harfler sembolize değildir ve Fransızca büyük küçük harf yazılışı bulunmaktadır. İşte haberimiz...

Fransızca Alfabe Okunuşu

Fransız alfabesi en yaygın şekilde Fransa'da kullanılmaktadır. Fransızcada belirli harfler yan yana sıralandığı zaman farklı biçimde telaffuz edilmektedir ve gırtlak kullanmayı gerektiren bir dil ve alfabe olarak bilinmektedir. Latin alfabesinin devamı niteliğinde olmasına karşın, Fransız alfabesinde yer alan harflerin okunuşu tamamen aynı değildir. İşte; 20 ünsüz harf ve 6 ünlü harf barındıran Fransız alfabesi ve okunuşları şu şekildedir;

a :(a)

b : (be)

c : (se)

d : (de)

e : (ö)

f : (ef)

g : (je)

h : (aş)

i : (i)

j : (ji)

k : (ka)

l : (el)

m : (em)

n : (en)

o : (o)

p : (pe)

q : (kü)

r : (eğ)

s : (es)

t : (te)

u : (ü)

v : (ve)

w : (dublüve)

x : (iks)

y : (igrek)

z : (zed)

Ayrıca Fransızca içerisinde özel karakterler de bulunmaktadır. Bu özel karakterler mevcut dil içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır;

â á à ç ê é è ë î í ì ï ô ó ò œ û ú ù æ

Fransız Alfabesi Harfleri Büyük ve Küçük Yazılışları, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri

Fransız alfabesi içerisindeki harflerin teknik açıdan yazımına bakıldığında; harflerin büyük ve küçük yazımlarında çok büyük bir fark yoktur. Fransız alfabesinde büyük küçük harf yazımında ufak farklar bulunmaktadır. Örneğin; ''izin'' kelimesinin ilk harfi olan ''i'' Fransızcada küçük yazıldığı vakit ''i'' olacaktır fakat büyük yazıldığında ''I'' olacaktır ya da ''w'' harfi Fransızcada küçük olarak yazılmamakta, yalnızca büyük harf olarak yazılmaktadır. Örnekler ile;

Fransızca büyük harfler; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Fransızca küçük harfler; a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, y, z

Fransızca harflerin Türkçe karşılıkları ise şu şekildedir;

/ɑ/ : A harfi

/be/ : B harfi

/se/ : C harfi

/de/ : D harfi

/e/ : E harfi

/ef/ : F harfi

/je/ : G harfi

/a/ : H harfi

/i/ : I harfi

/ʒi/ : J harfi

/ka/ : K harfi

/ɛl/ : L harfi

/ɛm/ : M harfi

/ɛn/ : N harfi

/o/ : O harfi

/pe/ : P harfi

/ky/ : Q harfi

/ɛʁ/ : R harfi

/ɛs/ : S harfi

/te/ : T harfi

/y/ : U harfi

/ve/ : V harfi

/dublə ve/dublö ve : W harfi

/iks/ : X harfi

/igʁɛk/ : Y harfi

/zɛd/ : Z harfi

Fransız alfabesinin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Fransız alfabesi Latin alfabesinden türemiş olan bir alfabedir.

Fransız alfabesi içerisinde 20 ünsüz ve 6 ünlü olmak suretiyle 26 harf bulunmaktadır.

Fransız alfabesinde bulunan harflerin yanı sıra, ayrıca 20 adet özel karakter de bulunmaktadır fakat sadece 5 tanesi sıklıkla kullanıma tabi olmaktadır. Bunlar; ''é è á à ç'' olarak örneklendirilmektedir.

Harflerin okunuşları bazı zamanlarda kelimede bulundukları yerlere göre farklı biçimde telaffuz edilmektedir.

Fransızca dilinde yer alan sesli harflere voyell (voyelles) denmektedir. Bu harfler; ''a, e, i,o, u, y'' olarak bilinmektedir.

Sessiz harfler ise; konsonn (consonnes) olarak bilinmektedir.

Fransızca, gırtlak kullanımı gerektiren bir dildir.