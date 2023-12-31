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Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:47 Son Güncelleme: 31.12.2023 15:47

Fransızca Günler ve Aylar - Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Fransızca günleri ve ayları bilmek, randevuları planlamak, toplantıları düzenlemek ve tarihleri belirlemek açısından oldukça önemlidir. İş veya sosyal etkileşimlerde, zamanı doğru bir şekilde ifade etmek organizasyon yeteneklerinizi artırabilir. Ayrıca uluslararası bir iş ortamında çalışıyorsanız, zaman kavramını doğru bir şekilde ifade etmek profesyonellik açısından önemlidir. Fransızca günler ve aylar nasıl yazılır, Fransızca gün ve ay isimleri nasıl okunur soruları sıklıkla gündemde yer alıyor.

Fransızca Günler ve Aylar - Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Fransızca günler ve aylar, özellikle öğrencilerin ve Fransızca öğrenmek isteyenlerin ilgisini çekmekte. Yabancı dilde günler ve ayları bilmek, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için önemlidir. Eğitim kurumlarının takvimleri, ders günleri ve tatil zamanları gibi bilgileri anlamak, öğrencinin akademik planlamasını da etkiler. Fransızca günler ve aylar, Fransızca gün ve ay isimleri nasıl yazılır, nasıl okunur bilmek, genel kültürünüzü de etkileyecektir.

Fransızca Günler ve Aylar

Fransızca günler lundri, mardi, mercredi gibi kavramlardır. Aylar ise janvier, février, mars, avril gibi kavramlarda karşılık bulur ve İngilizce karşılığına benzemektedir.

Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır?

Günler (Days):

  • Lundi - Pazartesi
  • Mardi - Salı
  • Mercredi - Çarşamba
  • Jeudi - Perşembe
  • Vendredi - Cuma
  • Samedi - Cumartesi
  • Dimanche - Pazar

Aylar (Months):

  • Janvier - Ocak
  • Février - Şubat
  • Mars - Mart
  • Avril - Nisan
  • Mai - Mayıs
  • Juin - Haziran
  • Juillet - Temmuz
  • Août - Ağustos
  • Septembre - Eylül
  • Octobre - Ekim
  • Novembre - Kasım
  • Décembre – Aralık

Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Okunur?

  • janvier – jonviye
  • février – fevriye
  • mars – mars
  • avril – avril
  • mai – me
  • juin – juen
  • juillet – juiye
  • août – ut
  • septembre – septobr
  • octobre – oktobr
  • novembre – novobr
  • décembre – desobr

  • Lundi - löndi
  • Mardi - mağdi
  • Mercredi - meğkadi
  • Jeudi - jödi
  • Vendredi - vandığadi
  • Samedi - samedi
  • Dimanche - dimonş

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Fransızca Günler ve Aylar - Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?
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