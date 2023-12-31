Fransızca Günler ve Aylar - Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Fransızca günler ve aylar, özellikle öğrencilerin ve Fransızca öğrenmek isteyenlerin ilgisini çekmekte. Yabancı dilde günler ve ayları bilmek, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için önemlidir. Eğitim kurumlarının takvimleri, ders günleri ve tatil zamanları gibi bilgileri anlamak, öğrencinin akademik planlamasını da etkiler. Fransızca günler ve aylar, Fransızca gün ve ay isimleri nasıl yazılır, nasıl okunur bilmek, genel kültürünüzü de etkileyecektir.
Fransızca Günler ve Aylar
Fransızca günler lundri, mardi, mercredi gibi kavramlardır. Aylar ise janvier, février, mars, avril gibi kavramlarda karşılık bulur ve İngilizce karşılığına benzemektedir.
Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır?
Günler (Days):
- Lundi - Pazartesi
- Mardi - Salı
- Mercredi - Çarşamba
- Jeudi - Perşembe
- Vendredi - Cuma
- Samedi - Cumartesi
- Dimanche - Pazar
Aylar (Months):
- Janvier - Ocak
- Février - Şubat
- Mars - Mart
- Avril - Nisan
- Mai - Mayıs
- Juin - Haziran
- Juillet - Temmuz
- Août - Ağustos
- Septembre - Eylül
- Octobre - Ekim
- Novembre - Kasım
- Décembre – Aralık
Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Okunur?
- janvier – jonviye
- février – fevriye
- mars – mars
- avril – avril
- mai – me
- juin – juen
- juillet – juiye
- août – ut
- septembre – septobr
- octobre – oktobr
- novembre – novobr
- décembre – desobr
- Lundi - löndi
- Mardi - mağdi
- Mercredi - meğkadi
- Jeudi - jödi
- Vendredi - vandığadi
- Samedi - samedi
- Dimanche - dimonş