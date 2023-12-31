Fransızca Günler ve Aylar - Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Fransızca günler ve aylar, özellikle öğrencilerin ve Fransızca öğrenmek isteyenlerin ilgisini çekmekte. Yabancı dilde günler ve ayları bilmek, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için önemlidir. Eğitim kurumlarının takvimleri, ders günleri ve tatil zamanları gibi bilgileri anlamak, öğrencinin akademik planlamasını da etkiler. Fransızca günler ve aylar, Fransızca gün ve ay isimleri nasıl yazılır, nasıl okunur bilmek, genel kültürünüzü de etkileyecektir.

Fransızca Günler ve Aylar

Fransızca günler lundri, mardi, mercredi gibi kavramlardır. Aylar ise janvier, février, mars, avril gibi kavramlarda karşılık bulur ve İngilizce karşılığına benzemektedir.

Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır?

Günler (Days):

Lundi - Pazartesi

Mardi - Salı

Mercredi - Çarşamba

Jeudi - Perşembe

Vendredi - Cuma

Samedi - Cumartesi

Dimanche - Pazar

Aylar (Months):

Janvier - Ocak

Février - Şubat

Mars - Mart

Avril - Nisan

Mai - Mayıs

Juin - Haziran

Juillet - Temmuz

Août - Ağustos

Septembre - Eylül

Octobre - Ekim

Novembre - Kasım

Décembre – Aralık

Fransızca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Okunur?

janvier – jonviye

février – fevriye

mars – mars

avril – avril

mai – me

juin – juen

juillet – juiye

août – ut

septembre – septobr

octobre – oktobr

novembre – novobr

décembre – desobr