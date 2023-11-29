Fransızca, dünya çapında iş dünyasında, uluslararası ilişkilerde ve turizm sektöründe önemli bir dildir. Fransızca öğrenmek, uluslararası bir kariyer ve seyahat fırsatları için büyük avantajlar sağlayabilir. Bu dil ayrıca UNESCO'nun uluslararası iş birliği için önemli bir dil olarak kabul edilmiştir. Fransızca kelimeler ve okunuşları, günlük konuşma dilinde en çok kullanılan Fransızca kelimeler ve anlamları pekçok kişi tarafından araştırılır.
Fransızca Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Fransızca Kelimeler ve Anlamları
- Bonjour ("bonjuR") - Merhaba
- Merci ("mehr-si") - Teşekkürler
- S'il vous plaît ("si vu ple") - Lütfen
- Excusez-moi ("ekskyüze-mwa") - Affedersiniz
- Oui ("wi") - Evet
- Non ("no") - Hayır
- Pardon ("pardun") - Pardon
- Comment ça va ? ("komon sa va") - Nasılsın?
- Ça va bien ("sa va biyen") - İyi gidiyor
- Au revoir ("o re-vu-ar") - Hoşça kal
- Bonne journée ("bon zhoor-nay") - İyi günler
- Bonne soirée ("bon swah-ray") - İyi akşamlar
- À bientôt ("a byen-to") - Yakında görüşmek üzere
- S'il te plaît ("si te ple") - Lütfen (daha samimi)
- Je t'aime ("jö tem") - Seni seviyorum
- Qu'est-ce que c'est ? ("kest-ske-seh?") - Bu nedir?
- Où est la toilette ? ("u eh la twa-let?") - Tuvalet nerede?
- Combien ça coûte ? ("kom-byen sa küt?") - Bu ne kadar?
- Comment dit-on ... en français ? ("komon di-ton ... an fron-se?") - ... Fransızca nasıl denir?
- Je ne comprends pas ("jö ne kôm-prond pa") - Anlamıyorum