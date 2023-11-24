Fransızca Sözler ve Türkçe Anlamları - Havalı, Anlamlı Fransızca Güzel Sözler ve Atasözleri

Fransız Edebiyatı kapsamında değerlendirilen Fransızca sözlerin kökeni, yazılı ürünlerden çok daha eskiye dayanır. Diğer toplumların edebiyatlarını da etkilemeyi başaran Fransız Edebiyatı, Ortaçağ'dan itibaren Rönesans, Klasik Çağ ve Felsefi Çağ gibi çeşitli dönemlere ayrılmıştır. Avrupa edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve Fransızca vecizelerin Türkçe anlamları, havalı anlamlı Fransızca güzel sözler ve atasözleri birçok bakımdan öğreticidir.
Fransızca atasözleri anonim olsa da yazarlara, şairlere ve filozoflara ait olan birçok özlü söz de vardır. Fransız kültürü ile edebiyatı, Avrupa edebiyatını derinden etkilemeyi başarmıştır. Bununla da sınırlı kalmayıp tüm dünya edebiyatına yön vermiştir. Geçmişten günümüze kadar realizm, sembolizm, sürrealizm, egzistansiyalizm (varoluşçuluk), rasyonalizm (akılcılık) ve romantizm gibi edebi akımların etkisi altında kalan birçok yazar ve şair çıkarmıştır. Onların yapıtları etrafında şekillenen edebiyatlarının temelini ise M. Ö. 800'lerdeki yazınlar oluşturur. Lirik ve öyküsel şiirler, ilk ürünlerdir, söyleyeni belli olmayan ve topluma mal olan belli başlı Fransız atasözleri ise aşağıdaki gibidir.
Önlem almak iyileşmekten iyidir.
Başka zamanlar, başka gelenekler.
Herkes güneşi kendi kapısından görür."
Zaman paradır.
Cuma gülen pazar günü ağlayacak.
Geçmişi hatırla, şu ana değer ver, geleceği planla.
Sadece kalbiyle gerçekten görebilir insan; gerçekte olan gözle görünmez.
Yaratmak iki kere yaşamaktır.
Bilmek, düşünmek, hayal etmek. Hepsi burada.
İleri gitmiyorsan geri gidiyorsundur.
Kendi yolunda güzel ol.
Hayal etmek seçmektir.
Göze göz, dişe diş.
Son gülen iyi güler.
Başka zamanlar, başka gelenekler.