Fransızca Sözler ve Türkçe Anlamları - Havalı, Anlamlı Fransızca Güzel Sözler ve Atasözleri

Fransız Edebiyatı kapsamında değerlendirilen Fransızca sözlerin kökeni, yazılı ürünlerden çok daha eskiye dayanır. Diğer toplumların edebiyatlarını da etkilemeyi başaran Fransız Edebiyatı, Ortaçağ'dan itibaren Rönesans, Klasik Çağ ve Felsefi Çağ gibi çeşitli dönemlere ayrılmıştır. Avrupa edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve Fransızca vecizelerin Türkçe anlamları, havalı anlamlı Fransızca güzel sözler ve atasözleri birçok bakımdan öğreticidir.

Fransızca Sözler ve Türkçe Anlamları Nedir?

Fransızca atasözleri anonim olsa da yazarlara, şairlere ve filozoflara ait olan birçok özlü söz de vardır. Fransız kültürü ile edebiyatı, Avrupa edebiyatını derinden etkilemeyi başarmıştır. Bununla da sınırlı kalmayıp tüm dünya edebiyatına yön vermiştir. Geçmişten günümüze kadar realizm, sembolizm, sürrealizm, egzistansiyalizm (varoluşçuluk), rasyonalizm (akılcılık) ve romantizm gibi edebi akımların etkisi altında kalan birçok yazar ve şair çıkarmıştır. Onların yapıtları etrafında şekillenen edebiyatlarının temelini ise M. Ö. 800'lerdeki yazınlar oluşturur. Lirik ve öyküsel şiirler, ilk ürünlerdir, söyleyeni belli olmayan ve topluma mal olan belli başlı Fransız atasözleri ise aşağıdaki gibidir.

"Il vaut mieux vaut prévenir que guérir."

Önlem almak iyileşmekten iyidir.

"Autres temps, autres mœurs."

Başka zamanlar, başka gelenekler.

"Chacun voit midi à sa porte."

Herkes güneşi kendi kapısından görür."

"Le temps, c'est l'argent."

Zaman paradır.

"Qui rit vendredi pleurera dimanche."

Cuma gülen pazar günü ağlayacak.

"Souvenez-vous du passé, valorisez le présent, planifiez l'avenir."

Geçmişi hatırla, şu ana değer ver, geleceği planla.

"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

Sadece kalbiyle gerçekten görebilir insan; gerçekte olan gözle görünmez.

"Créer, c'est vivre deux fois."

Yaratmak iki kere yaşamaktır.

"Savoir, penser, rêver. Tout est là."

Bilmek, düşünmek, hayal etmek. Hepsi burada.

"Qui n'avance pas, recule."

İleri gitmiyorsan geri gidiyorsundur.

"Sois belle à ta façon."

Kendi yolunda güzel ol.

"Imaginer c'est choisir."

Hayal etmek seçmektir.

"Oeil pour œil, dent pour dent."

Göze göz, dişe diş.

"Rira bien qui rira le dernier."

Son gülen iyi güler.

"Autres temps, autres mœurs."

Başka zamanlar, başka gelenekler.