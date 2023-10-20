Franz Kafka Kitapları - Franz Kafka Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Franz Kafka kitapları özellikle gençlik çağındaki okurlar arasında çok popülerdir. Kafka'nın öyküleri çeşitli metaforlar içererek okuyucuya bazı konularda farkındalık sağlamayı amaçlar. Genel anlamda Kafka okumak zihni çalıştırdığı gibi aynı zamanda kişinin olaylara olan bakış açısına da başarılı bir şekilde katkıda bulunur. Peki ya Franz Kafka kitapları, sözleri, hayatı ve bütün eserleri nelerdir?

Franz Kafka kitapları Almanca Edebiyat açısından çok büyük önem arz etmektedir. Zorlu bir yaşamı olmuş olan Kafka, Almanca konuşan Yahudi bir ailenin oğluydu ve 20. yüzyılın zorlu atmosferinde kendisini başarılı bir şekilde yetiştirmeyi başardı. Yazarın etkileyici bir hayatı olduğu gibi kitapları da aynı ölçüde okuyanlarda hayranlık bırakmaktadır. Franz Kafka kitapları, sözleri, hayatı ve bütün eserleri edebiyat çevrelerince çok popülerdir.

Franz Kafka Kitapları

Franz Kafka 20. Yüzyılda Almanca edebiyat için son derece önemli bir yer edinecek eserlerin hazırlamıştır. Kendisi en fazla kısa öyküleri ve romanları ile tanınmaktadır. Aşağıda Franz Kafka'nın en bilinen eserleri yer almaktadır.

Dönüşüm: Dönüşüm, Kafka'nın en ünlü eseridir. Bu kısa romanda Gregor Samsa isimli bir adam bir sabah kendini böceğe dönüşmüş olarak bulur ve kurgu ilerler. Dava: Kafka'nın en beğenilen eserlerinden biridir fakat bu eser Kafka tarafından yarıda bırakılmıştır. Kitapta Josef. K adındaki bir adam bilinmeyen bir suçlama ile karşı karşıya kalır. Kafka Josef üzerinden hukuk sistemi üzerine eleştirel bir yaklaşım geliştirir. Şato: Şato da aynı Dava romanı gibi yarıda kalmış bir romandır. Kitapta ana karakter K. bir şatoya ulaşma girişiminde bulunur. K'nın amacı şatodaki sırları çözmektir. Amerika: Kafka'nın yayımlanmış üç adet romanından biri Amerika'dır. Amerika'ya gelen gencin hikayesini takip eden romanda Amerika Birleşik Devleti'ne göç eden kişilerin anıları yer almaktadır.

Franz Kafka Sözleri

Franz Kafka sözleri ile pek çok kişiye ilham kaynağı olmuş, kalemi en sağlam yazarlardan bir tanesidir.

Kafka'nın sözlerinde kendi yaşamından büyük tecrübeler bulunur ve okurların bazı tecrübeleri Kafka'nın yazdıklarından yola çıkarak edinmesi mümkündür.

"Yalnız yaşamayı öğrendim; dünya beni incitmeyecektir. Kendi benliğim beni incitecektir."

"Kitaplar okuyarak dünyayı değiştiremeyiz, ancak kitaplar olmadan dünya değişmez."

"Hayatta sadece uyum sağlayamayacağımız tek şey, bu dünyadır."

"Benim kelimelerim beni aldatmışsa, daha azı da sizi aldatır."

"Bir kitap deniz üzerinde bir yüzdür; insanın karaya çıktığı yere götürmez."

"Çoğu insanın hükmetmek istediği dünya, onları hükmetme yeteneğine sahip olmayan dünyadır."

Franz Kafka Hayatı

Franz Kafka 1883 Prag doğumlu biri olarak Almanca konuşulan Yahudi bir evin çocuğuydu. Babası başarılı bir iş adamı olan Kafka'nın annesi ise bir ev hanımıydı.

Kafka Prag Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldıktan sonra iş hayatına girdi. Kendisinin edebi kariyeri iş hayatında olduğu sıralarda başladı. 20. Yüzyıl edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Kafka'nın eserlerinde genel olarak yabancılaşma, tuhaflık ve insanın ilginç iç yapısı gibi temalar işlenir.

Kendisinin en ünlü eserleri arasında Dava, Dönüşüm, Şato ve Amerika gibi eserler yer almaktadır.

Hayatı boyunca çeşitli rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalan Kafka 3 Haziran 1924'te Prag'da tüberküloz sebebiyle 40 yaşına geldiğinde yaşama veda etti. Kendisinin eserleri bugün edebiyat dünyasında "Kafkaesk" olarak adlandırılan bir kategorinin temelini atmıştır ve bu türün binlerce seveni vardır.

Franz Kafka Bütün Eserleri

Franz Kafka özellikle kitap haline getirilmemiş bazı kısa öykülere ve mektuplara sahiptir. Bunlar arasında bir sıralama yapmak eserler basılmadığı için mümkün değildir. Fakat Kafka'nın şimdiye dek baskısı yapılmış ya da yayına sunulmuş eserleri sıralanabilir.