Frida Kahlo kimdir? Frida Kahlo hayatı, En Önemli Eserleri, müzesi ve hakkında merak edilenler

Frida Kahlo, çok enteresan bir kişiliğe sahiptir ve oldukça başarılı, nevi şahsına münhasır bir ressam olarak bilinmektedir. Öyle ki eserlerinin eşsizliği bütün dünya tarafından bilinmektedir. 1907 yılında doğan ve 1954 yılında daha 47 yaşındayken vefat eden Frida Kahlo'nun hayatı, eserleri ile ilgili merak edilenlere buradan ulaşabilirsiniz.

FRİDA KAHLO KİMDİR?

Frida Kahlo'nun hayatı büyük talihsizlikler ve tuhaflıklar içerisinde geçmiştir. Bu tuhaflıklar daha Frida 6 yaşındayken başlamıştır. Çok zor bir çocukluk geçiren Frida Kahlo, 6 yaşında geçirdiği çocuk felci sebebiyle hayatı boyunca topallayarak yürümek zorunda kalacağını öğrendi. Bu da yetmezmiş gibi bacakları orantısızdı. Çok uzun süre uzun etekler giyerek bu orantısızlığı saklamak için elinden geleni yaptı ancak akranlarının zorbalığından kurtulmayı başaramadı.

Çocukluğunda doktor olmak istiyen Frida, hayatının ilk gerçek kabusunu yaşadığında daha 18 yaşındaydı. Korkunç bir kaza geçiren Frida, bu kazadan kurtularak mucizeyi başardı. Doktorlara göre böyle bir kazadan ve bunca yaradan bir insanın kurtulabilmesinin imkanı yoktu.

Komada birkaç hafta geçiren Kahlo, uyandığında babasından resim yapmak için ekipmanlar istedi. Babası, Frida için özel bir stand tasarladı ve resim çizebilmesini sağladı.

Frida Kahlo hikayesi içinde iki büyük kaza yaşadığını söyler. İlkinin 18 yaşında içerisinde olduğu otobüsün tramvay ile çarpıştığı kaza, ikincisinin ise Diego Rivera ile tanışması olduğunu anlatmıştır. Frida Kahlo, geçirdiği kazadan birkaç yıl sonra Rivera ile tanıştı. Büyük bir sanatçı olan Diego Rivera, Kahlo'nun resimlerini beğendi ve bu süreçten sonra görüşmeye başladılar. 1929 yılında evlendiler. Evlendikleri dönemde Frida Kahlo 22, Diego Rivera ise 43 yaşındaydı.

Frida, birkaç kez hamile kaldı ancak bütün gebelikleri daha önce geçirdiği kaza sebebiyle düşükle sonuçlandı. 10 yıl evli kaldığı eşi Diego Rivea, Frida'yı kız kardeşi Christina ile aldatmıştı. Bu olaydan sonra Kahlo ve Rivera boşandılar ve boşanmanın üstüne Frida sürekli kendini hayvanlarla çevrili bir biçimde tasvir etmeye başladı.

1940 yılunda Frida çok büyük sağlık sorunları yaşadı ve hastanede yattığı sırada Diego Rivera ile yeniden denemeye kadar verdiler. Bu olayın sonrasında Frida'nın peşini talihsizlikler yine bırakmadı. Durumu kötüye gitti, geçirdiği ameliyatlara rağmen düzelemedi ve 1953 senesinde kangren olan bacağını kesmek durumunda kaldılar.

Doğduğu zamandan itibaren oldukça zorlu bir hayat geçiren Frida Kahlo hayata sadece 47 sene dayanabilmiş ve 1954 senesinde zatürre nedeni ile hayatını kaybetmiştir.

Frida kahlo sözleri arasında en çok hatırlananlardan biri "Umarım gidiş, neşelidir. Ve asla geri dönmemeyi umuyorum" olmuştur. Frida Kahlo, öleceğini hissetmiş ve günlüğüne bu satırları yazmıştır.

FRİDA KAHLO MÜZESİ NEREDE?

1955 yılında Frida Kahlo'nun yaşadığı ev müzeye çevirilmiştir. Meksika'da bulunan Frida Kahlo müzesi, hâlâ hayranları tarafından oldukça ilgi görmektedir.

FRİDA KAHLO ESERLERİ

Meksikalı bir sanatçı olan Frida Kahlo, yaşadığı süreç boyunca 150'yi geçkin eser ortaya çıkartmıştır. Bu eserlerin çok büyük bir kısmı ve hayatının zorlu oluşu, sonrasında gelen sanatçılara ilham olmuştur.