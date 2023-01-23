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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:15 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:16

Friday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Friday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Friday hangi gün sorusu İngilizce öğrenenlerin merak ettiği konulardan biridir. Bunun yanında Friday dan sonra ne gelir sorusu da akla gelenler arasındadır. Friday hangi gün demek? İngilizce, yazıldığı gibi okunmayan bir dildir. Bu nedenle friday nasıl okunur sorusu da konu içerisinde öğrenilmelidir. Friday adı nereden geliyor gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Friday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Friday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Friday hangi gün araştırmasında İngilizcenin dil özelliklerinin de bilinmesi gerekir. Friday dan sonra ne gelir konusu araştırılarak kelime haznenizin daha da genişlemesini sağlayabilirsiniz. Friday hangi gün demek incelemenizde İngilizcede Türkçe ile benzer özelliklerin olmadığını görebilirsiniz. Friday nasıl okunur konusu da üzerinde durulması gerekenler arasındadır. Friday adı nereden geliyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Friday Hangi Gün?

İngilizcedeki haftanın günleri ile Türkçedeki günler benzer şekilde yazılmaz, doğal olarak benzer şekilde de okunmaz. Bunlardan biri de Friday'dır. Friday, Cuma günü demektir. Haftanın diğer günlerinin karşılığı da İngilizcede bulunur. Bu kapsamda haftanın günlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Pazartesi: Monday
  • Salı: Tuesday
  • Çarşamba: Wednesday
  • Perşembe: Thurday
  • Cuma: Friday
  • Cumartesi: Saturday
  • Pazar: Sunday

Yukarıdaki dizilimden de anlaşılacağı üzere İngilizcedeki günler ile Türkçedeki günler birbirinden farklıdır. Doğal olarak bu sözcüklerin okunuşları da kendine özel şekilde yapılır.

Friday Nasıl Okunur?

Yukarıdaki sıralamadan da göreceğiniz gibi Friday'den sonra Saturday gelir. Bu sözcüklerin her birinin okunuşu birbirinden farklıdır. Friday kelimesinin okunuşu da "fraydey" şeklindedir. İngilizce dil yapısı ve seslerin özellikleri bilinerek tam anlamıyla doğru okuma yapılabilir. Bunun için de öncelikle harflerin karşılığı bilinmeli nasıl okunduğu üzerine araştırma yapılmalıdır. Haftanın diğer günlerinin okunuşu da aynı özellik dikkate alınarak yapılır. Belli noktalara dikkat edilerek hatasız bir okuma söz konusudur.

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Friday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Friday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?
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