Frigyalılar Kimdir? Friglerin Başkenti Neresi, Ne Zaman Kuruldu, Nerede Yaşadı ve Özellikleri Neler?

Batı Anadolu'da kurularak sınırları Ankara'ya kadar uzanan Frigyalılar başta tarım olmak üzere hayvancılık ve el sanatları gibi birçok alanda başarılı olabilmiş medeniyetlerdendir. Tarih aşıklarının hayran kaldığı uygarlıkların başını çeken ve birçok ilke imza atabilen Frigyalılar özellikle tarım alanında yeniliklerin öncüsü olmayı başarmışlardır. Frigyalılar nerede kuruldu, başkenti, özellikleri ve Frigyalılar Türk mü gibi daha pek çok merak edilen konuya içeriğimizden yanıt bulabilirsiniz.

Frigyalılar Kimdir, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

Antik Çağ döneminde hüküm süren Frigyalılar Batı Anadolu'da kurulmuştur. Hititlerin yıkılmasından sonra Güneydoğu Avrupa'dan bu topraklara göçtükleri tahmin edilmektedir. Avrupa kökenli olduğu düşünülen bu uygarlık göçlerle Anadolu topraklarına ulaşmış ve MÖ. 720 yılında kurularak büyümeye devam etmiştir. 250 yıllık hakimiyet sonucu topraklarını Ankara sınırlarına kadar genişletebilen Frigyalılar başkenti Gordion şehridir. Günümüzde bu bölge nereye denk geliyor diye bakacak olursak Ankara Polatlı olarak karşımıza çıkacaktır. Öte yandan tarım ve hayvancılıkta ilerleyen Frigler başkentleri Gordion'da el sanatları ve ticaret gibi faaliyetlere de yönelmiştir.

Roma dönemine kadar varlığını sürdüren Frigler'in en popüler krallarından biri 7'den 70'e herkesin ismini duyduğu kral Midas'tır. Kral Midas döneminde en zengin zamanlarını geçiren Frigler hangi şehirde varlıklarını sürdürdü diye araştırma yapılırsa Çorum, Tokat, Kırşehir, Samsun, Niğde, Konya, Burdur, Elmalı Ovası, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bandırma ön plana çıkar.

Frigyalılar Türk mü?

Tarih sahnesinde boy gösteren birçok uygarlık için hangi ırka ait oldukları hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. 250 yıl kadar hakimiyet sürerek Anadolu'da birçok ilke imza atan Frigyalılar Türk mü diye bakıldığında farklı teoriler olduğu görülebilir. Bazı tarihçilerin görüşlerine bakılırsa Avrupa'da yaşayan Brigler Anadolu'ya göç edince Frigler ismini almıştır. Dolayısıyla Trakya üzerinden günümüzdeki topraklarımıza geldiklerinden dolayı Trak boylarından olduğu düşünülüyor. Öte yandan bazı tarih bilimcilerde Balkan kökenli ÖnTürk boyu olduklarını iddia ediyor. Dönemin ünlü tarihçisi Heredot'a göre Avrupa'da yaşayıp sonrasında Anadolu'ya geldikleri için Türk değil Avrupa kökenli bir uygarlıktır.

Frigyalıların Özellikleri Neler?

Tarım konusunda oldukça yetenekli olan Frigyalılar verimli Anadolu topraklarında birçok yeniliğin kapılarını aralamıştır. Buna göre genel olarak Frigyalıların özellikler şunlardır:

İki farklı dili aynı anda konuşuyorlardır. İlk dil Hint – Avrupa dil grubundan olan Frigce olurken diğer de Fenike'dir.

Geçim kaynakları tarım olduğu için hayatın büyük bir alanını tarıma bağlı geçiriyorlardır. Bu sebeple dini inanışlarında da tarımın etkisi çok büyüktü. En büyük tanrıları Kibele yani bereket tanrıçasıydı. Özellikle hasat zamanlarında bir araya gelerek Kibele için birbirinden özel ayinler düzenliyorlardır.

El sanatları alanında da çok başarılı olan Frigyaların en önemli eserleri halı ve kilimlerdir. Günümüzde bile hala önemini koruyan bu dokuma eserler yün kumaşlar kullanılarak dokunuyordu.

Savaşarak sınırlarını genişletmeyi ihmal etmeyen uygarlıklar arasında yer alır. Özellikle dönemin güçlü imparatorluklarından biri olan Hititleri yıkıma uğratarak sınırlarını Karadeniz bölgesine de yaymayı başarabilmişlerdir.

Uygarlığın kuralları ve kanunları genel olarak toprak üzerinden hazırlanıyordu. Tarıma büyük önem verdikleri için ilk hazırladıkları kanunlar arasında tarım alanındakiler yer alır.