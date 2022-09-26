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Giriş Tarihi: 26.9.2022 15:41 Son Güncelleme: 26.9.2022 15:45

Frigya’nın Başkenti Neresi? Frigya Bölgesi Nerede Kuruldu, Özellikleri Neler?

Frigya’nın Başkenti Neresi? Frigya Bölgesi Nerede Kuruldu, Özellikleri Neler?

Tarih boyunca birçok medeniyet ve uygarlık varlığını sürdürerek günümüze kadar gelen bir takım izler bırakmıştır. Bu uygarlıklardan bir tanesi de yaklaşık 250 sene devamlılık gösteren Frig Uygarlığı olarak biliniyor. Frigya özellikleri sebebi ile tarihsever kişiler tarafından sürekli araştırılmaktadır. Ayrıca, Frigya başkenti sayesinde de önemi anlaşılabilen tarihi medeniyetlerden bir tanesidir. Peki, Frigya’nın başkenti neresidir, Frigya bölgesi hangi coğrafyada kuruldu ve özellikleri nedir? Sizler için derledik...

Özellikle Anadolu Uygarlıkları ders konuları arasında göze çarpan Frigya; tarihi eserleri, üretkenlikleri, ilişkileri ve kültürleri ile merak uyandıran medeniyetler arasında bulunuyor. Frigya nerede sorusu ise bu alana yeni dahil olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Frigya nerede kuruldu? İşte tüm detaylar...

Frigya'nın Başkenti Neresi?

Frigya'ya başkent olan yer Gordion Antik Kenti olarak bilinmektedir. Gordion Antik Kenti, Ankara ilinin Polatlı ilçesinde konumlanmaktadır. Gordion; Anadolu'dan geçen ana yolların kavşak noktasında konumlanması, ırmaklar gibi diğer su kaynakları neticesinde suyun çokluğu, etrafının hayvancılık ve kuru tarıma uygunluğu sebebi ile tarihte hep etkileyici ve egemen toplumların fayda sağlamak istediği bir yerleşim alanı olmuştur. Gordion'un bir diğer önemi ise, içerisinde barındırdığı tümülüslerin, tarihi eserlerin ve antik kentlerin kalıntılarının UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer almasından görünmekte.

Frigya'nın başkenti olan Gordion Antik Kenti M.Ö 3000 senelerinde iskâna uğramıştır. Ayrıca M.Ö 1700 senelerinde Hitit hakimiyetine girmiştir ve Hititliler 500 sene süren hakimiyetlerinin sonrasında M.Ö 1200 senelerinde dağılmıştır. Bu arada Anadolu bölgesinde Frig olarak anılan kavim göçü başlamıştır. Frigler, Gordion konumuna yerleşmiş ve Gordion'un strateji önemi ile sınır bölgesi olması sebebiyle gerek Hititler gerek ise Frigler tarafından özellikle tercih edildiği düşünülmektedir. Daha sonra kale-şehir halini alan Gordion, Frigler için önemini daha da artırarak tercih edilmesini sağlamlaştırmıştır.

Frigya Bölgesi Nerede Kuruldu, Özellikleri Neler?

Frig Uygarlığı ve Frigya Bölgesi, günümüzde ''Batı Anadolu'' olarak açıklanan bölge içerisinde kurulmuştur. Tarım faaliyetlerine uygun topraklar üzerinde kurulan Frig Uygarlığının sınırları ise günümüz başkenti olan Ankara iline değin uzanmaktaydı. Ayrıca Büyük Menderes ve Sakarya Irmağı'nın yukarı çığırları arasında bulunan bölgenin eski çağdaki ismi Frigya'dır. Tarihsel süreçte önemi bilinen Frigler'in ve Frigya'nın özellikleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Frig medeniyeti içerisinde iki farklı dil konuşuluyordu; bu dillerden birisi Fenike dili, diğeri ise Frigce idi.
  • Friglerde en fazla önem verilen alanlar dokumacılık ve tarımdı. Bu yüzden en önemli tanrıçaları Kibele'dir ve hasat dönemlerinde ana tanrıçaları olan Kibele için birçok ayin düzenlenmiştir.
  • Savaşçı bir medeniyet olarak bilinen Frigler, Hitit Uygarlığı'nın Anadolu içerisindeki egemenliklerini sonlandırmışlardır ve hakimiyet alanlarını Karadeniz'e kadar genişletmiştir.
  • En güçlü oldukları dönem ise Kral Midas dönemidir. Bu sebeple birçok kaynağa göre bu medeniyet Midas Medeniyeti ya da Midas Krallığı olarak da tanımlanmaktadır.
  • Tapates ismi ile anılan çok önemli ve değerli olan kilim ve halıları bilinmektedir.
  • Tüm kanunları tarım faaliyetlerini korumaya yönelik olmuştur.
  • İlk fabl örneklerini Frigler üretmiştir.
  • Çok tanrılı inanış biçimini kavramaları ve bu inanıştan etkilenmeleri Hititler sebebi ile oluşmuştur.

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Frigya’nın Başkenti Neresi? Frigya Bölgesi Nerede Kuruldu, Özellikleri Neler?
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