Frigya’nın Başkenti Neresi? Frigya Bölgesi Nerede Kuruldu, Özellikleri Neler?

Özellikle Anadolu Uygarlıkları ders konuları arasında göze çarpan Frigya; tarihi eserleri, üretkenlikleri, ilişkileri ve kültürleri ile merak uyandıran medeniyetler arasında bulunuyor. Frigya nerede sorusu ise bu alana yeni dahil olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Frigya nerede kuruldu? İşte tüm detaylar...

Frigya'nın Başkenti Neresi?

Frigya'ya başkent olan yer Gordion Antik Kenti olarak bilinmektedir. Gordion Antik Kenti, Ankara ilinin Polatlı ilçesinde konumlanmaktadır. Gordion; Anadolu'dan geçen ana yolların kavşak noktasında konumlanması, ırmaklar gibi diğer su kaynakları neticesinde suyun çokluğu, etrafının hayvancılık ve kuru tarıma uygunluğu sebebi ile tarihte hep etkileyici ve egemen toplumların fayda sağlamak istediği bir yerleşim alanı olmuştur. Gordion'un bir diğer önemi ise, içerisinde barındırdığı tümülüslerin, tarihi eserlerin ve antik kentlerin kalıntılarının UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer almasından görünmekte.

Frigya'nın başkenti olan Gordion Antik Kenti M.Ö 3000 senelerinde iskâna uğramıştır. Ayrıca M.Ö 1700 senelerinde Hitit hakimiyetine girmiştir ve Hititliler 500 sene süren hakimiyetlerinin sonrasında M.Ö 1200 senelerinde dağılmıştır. Bu arada Anadolu bölgesinde Frig olarak anılan kavim göçü başlamıştır. Frigler, Gordion konumuna yerleşmiş ve Gordion'un strateji önemi ile sınır bölgesi olması sebebiyle gerek Hititler gerek ise Frigler tarafından özellikle tercih edildiği düşünülmektedir. Daha sonra kale-şehir halini alan Gordion, Frigler için önemini daha da artırarak tercih edilmesini sağlamlaştırmıştır.

Frigya Bölgesi Nerede Kuruldu, Özellikleri Neler?

Frig Uygarlığı ve Frigya Bölgesi, günümüzde ''Batı Anadolu'' olarak açıklanan bölge içerisinde kurulmuştur. Tarım faaliyetlerine uygun topraklar üzerinde kurulan Frig Uygarlığının sınırları ise günümüz başkenti olan Ankara iline değin uzanmaktaydı. Ayrıca Büyük Menderes ve Sakarya Irmağı'nın yukarı çığırları arasında bulunan bölgenin eski çağdaki ismi Frigya'dır. Tarihsel süreçte önemi bilinen Frigler'in ve Frigya'nın özellikleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;