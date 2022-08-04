FSM ile geleceği fethet

Ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olma vizyonuyla 12 yıldır yükseköğretim sisteminin büyük bir parçası olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSM), aday öğrencileri nitelikli eğitimle buluşturmaya hazırlanıyor. Eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamak ana misyonu etrafında nitelikli gençleri değerli öğretim üyeleriyle bir araya getiren FSM yeni öğrencileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu hazırlığın ilk etabı olan Tanıtım Günleri 5 Ağustos 2022'ye kadar Haliç ve Üsküdar Yerleşkeleri'nde düzenleniyor. Üniversite adayları Tanıtım Günleri boyunca akademisyen ve öğrencilerden oluşan tanıtım ekibiyle bir araya gelerek aklındaki tüm sorulara yanıt bulacak, kampüs yaşamını deneyimleyebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı (Mimar Sinan), Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın himayesinde 2010'da kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, güçlü ve araştırma odaklı akademik kadrosu, meraklı ve öğrenmeye açık öğrencileri ile eğitime hizmet ediyor.Bu yıl bünyesine Özel Eğitim Öğretmenliği ile Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programlarını da ekleyen Üniversite, 8 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu çatısı altında 31 programla bilimin gelişmesine katkıda bulunuyor. Üniversitede öğrenciler, alanında bilimsel yayınlar ve üretimler yapan, yurt içi ve dışında özgün projelerle bilim ve toplum için üreten akademik kadro ile omuz omuza çalışma imkânına sahip. Güçlü akademik yapının hedefi, bugünü ve geleceği okuyabilen, teorik ve pratik bilginin yanı sıra entelektüel bir birikimle de donanan öğrenciler yetiştirmek.Üniversite bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren 22 araştırma ve uygulama merkezi ile daha da pekişen bu yapı, merkezlerde üretilen teknolojilerle topluma değer katıyor. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların desteklediği toplumsal fayda gözeten bilimsel, kültürel ve sosyal projelerde yer alan öğrencilerini her daim destekleyen Üniversite, çift anadal programlarıyla sunduğu ikinci diploma fırsatıyla da öğrencilerinin bilgi ve ilgi dünyasını genişletiyor. 7 yerleşkede hizmet veren kütüphanelerinde 115 bin basılı kitap, 350 bin e-kitap, 48 veri tabanı ve diğer kaynaklarıyla da zengin araştırma imkânlarını öğrencilerle buluşturuyor.YKS puanına dayalı Üniversiteye Giriş Bursları kapsamında tam burs, yüzde 50 burs ve yüzde 25 burs imkânının yanı sıra teşvik ve destek bursları da veriliyor. Üniversite, Yükseköğretim Kurulu "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu"na göre 70 vakıf üniversitesi arasında, burslardan faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu 3'üncü vakıf üniversitesi olarak konumlanıyor. Öğrencilerin yüzde 97'sinin burslu eğitim gördüğü FSM yarışma, hafızlık, sanat, spor ve daha fazla alanda 20'ye yakın bursla öğrencilerinin yanında yer alıyor. Değişim programları ve yurt dışı dil eğitimi fırsatlarıyla da başarıyı ödüllendirerek, öğrencilerinin çok dilli-kültürlü ortamlarda dünya vatandaşı olarak yetişmelerine, dünyayı keşfetmelerine destek olan Üniversite, 67 ülkeden binin üzerinde uluslararası öğrencisiyle de dünyayı kampüslere taşıyor.