Fuat Köprülü Kimdir? Mehmet Fuat Köprülü Hayatı, Türkoloji Üzerine Çalışmaları ve Eserleri

Fuat Köprülü kimdir, 4 Aralık 1890'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Edebiyat ve tarih alanında kendini geliştirmek için hukuk öğrenimini tamamlamadan bırakmıştır. 1909 yılında Fecr-i Ati topluluğuna dahil olmuştur. 1910 senesinde ise İstanbul'da farklı okullarda Türkçe ve edebiyat okumuş, liselerin edebiyat etkinliklerini kendisi düzenlemiştir. Fuat Köprülü çalışmaları ve eserleri ilk büyük yapıtı olan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar'ı yayıma almıştır.

Mehmet Fuat Köprülü Hayatı, Türkoloji Üzerine Çalışmaları ve Eserleri

Fuat Köprülü çalışmaları ve eserleri birden çok bulunmaktadır. Bunların arasında Fuat Köprülü makaleleri de yer almaktadır. Bahsedilen bu eserler şu şekilde sıralanmaktadır;

Türk Tarihinin Ana Hatları (1931 senesi)

Erzurumlu Emrah (1929 senesi)

Edebiyat Araştırmaları (1966 senesi)

Ali Şir Nevayi (1941 senesi)

Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesri (1981 senesi)

Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916 senesi)

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966)

Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit (1928 senesi)

Türk Saz Şairleri Antolojisi (1930-1940 seneleri arasında)

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934 senesi senesi)

Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın Tekamülüne Bir Bakış (1934 senesi)

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1959 senesi)

Edebiyat Araştırmaları Külliyatı (1966 senesi)

İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi (1983 senesi)

Mehmet Fuat Köprülü kitapları ise şu şekilde sırlanmaktadır;