Füruzan Kimdir? Füruzan Eserleri, Hikayeleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Çağdaş Türk edebiyatının en başarılı yazarlarından Fürüzan kimdir diye araştıranlar vardır. Fürüzan eserleri ve romanları, yeni okumaya başlayacak olanlar için merak uyandırıcıdır. Ne tür öykü ve romanlar yazdığı hakkında fikir almak isteyenler, Fürüzan edebi kişiliği nasıldır diye sorar. Fürüzan hayatı, sanatçının eserleri kadar araştırılır. Birçok kişi, Fürüzan hangi akım ve topluluğa dahil merak eder. Fürüzan hangi dönemde yazarlık yapmıştır?

Fürüzan Kimdir?

Türk öykü ve roman yazarı olan Fürüzan, 29 Ekim 1932 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gerçek ismi Feruze Çerçi'dir. Babasını çok küçük yaşta kaybetmiş olan yazar, maddi zorluklar nedeniyle okula gidememiş ve bu anlamda büyük zorluk çekmiştir. Ailesinin ekonomik şartları elverdiği ölçüde ilkokula, İstanbul ve Yalova'da gitmiştir. 1950'li yıllarda resim ve tiyatro ile ilgilenmiş, ancak daha sonra yönünü tamamen edebiyata çevirmiştir.

Öykü yazmaya başlayan Fürüzan'ın bu alandaki ilk eseri 1956 tarihli "Olumsuz Hikaye"dir. Seçilmiş Hikâyeler dergisinde yayınlanan bu eser, yazarın ilgi görmesini sağlamıştır. 1956 ve 1958 yılları gibi kısa bir sürede farklı birçok mecrada yazıları yayınlanmıştır. Bunlar arasında, Yenilik, Türk Dili ve Pazar Postası bulunur.

Fürüzan ilk kez 1958 yılında Turhan Selçuk ile evlenmiştir. Karikatürist olan eşinden bir kızı olmuş, ancak evlilikleri çok uzun sürmemiş ve boşanmışlardır. Yazarlığa devam eden Fürüzan'ın en verimli dönemleri ise 1960'lı yıllardır. Öyküleri o yıllarda, Yeni Dergi, Dost ve Papirüs dergilerinde yayınlanmıştır.

Yazarın ilk öykü kitabı "Parasız Yatılı" önemli bir başarıya imza atarak 1972 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı kazanmıştır. Kendisi bu ödülü almaya hak kazanan ilk kadın yazar olarak Türk edebiyat tarihine geçmiştir. Ardından, "Kuşatma" ve "Benim Sinemalarım" eserlerini yayınlamıştır. Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'ne (1975) layık görülmüştür. Sanatçı programı olan Alman Akademik Değişim Servisi (D. A. A. D) aracılığıyla 1975'te Berlin'e gitmiştir. Orada yaşayan gurbetçi Türkler ile zaman geçirme fırsatı bulmuş ve onlarla röportajlar yapmıştır. Bu röportajları, 1977 yılında "Yeni Konuklar" adıyla bir kitap halinde yayınlamıştır. Aynı yıllarda çeşitli çocuk kitapları yazmıştır. Tiyatro ile de ilgilenen Fürüzan'ın, Ankara Devlet Tiyatroları'nda Kış Gelmeden, Redife'ye Güzelleme, Sevda Dolu Bir Yaz isimli öyküleri oyunlaştırılarak sahnelenmiştir. Yazarın eserleri İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, Bulgarca ve Boşnakça'ya çevrilmiştir. Ankara Öykü Günleri Onur Ödülü'nü 2006 yılında kazanmış, 27. İstanbul Kitap Fuarı'nda ise Onur Yazarı olmuştur.

Fürüzan Eserleri Nelerdir?

Fürüzan, 1960'lı yıllarda başladığı yazarlık serüvenini, 2000'li yıllara kadar devam ettirmiştir. Bu süre boyunca pek çok başarılı öykü, roman, gezi ve röportaj yazıları, şiir, oyun ve çocuk kitabı yazmıştır. Eserlerinde çoğunlukla, yozlaşmış ailelerden, zor durumdaki çaresiz kadınlardan, sıla hasretinden, yoksulluğa karşı verilen mücadeleden, yalnız kadın ve çocuklardan bahsetmiştir. O, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en başarılı öykü yazarlarındandır ve edebî akım olarak Modernizmi benimsemiştir. Fürüzan'ın yazmış olduğu öykü, roman ve şiir kitapları aşağıda verilmiştir.

Öykü

Parasız Yatılı - 1971

Kuşatma - 1972

Benim Sinemalarım - 1973

Gecenin Öteki Yüzü - 1982

Gül Mevsimidir - 1985

Sevda Dolu Bir Yaz - 1999

Toplu Öyküler - 2003

Su Ustası Miraç

Roman

47'liler - 1974

Berlin'in Nar Çiçeği - 1988

Gezi ve Röportaj

Yeni Konuklar - 1977

Balkan Yolcusu - 1994

Ev Sahipleri - 1981

İşte Bizim Rumeli / Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan-1994

Oyun

Redife'ye Güzelleme - 1981

Kış Gelmeden - 1997

Şiir

Lodoslar Kenti - 1991

Çocuk Kitabı

Die Kinder Der Türkei (1979)

Antoloji

Bir Güldeste (1984)