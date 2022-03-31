Futbol Sahası Ölçüleri Nedir? Bir Futbol Sahası Kaç Metrekare Ve Kaç Dönümdür?

Futbol, ülkemizde en sık takip edilen ve sevilen bir spor dalıdır. Futbol sporunun icra edildiği sahalar da oldukça merak konusudur futbol severler için. Futbol sahaları genelde bir kaç türde vardır, bu sahalardan olan profesyonel ve okul futbol sahaları ölçüleri nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım...

Futbol Sahası Ölçüleri Nelerdir?

Futbol sahaları ölçüleri kaideleri sadece boy ve en uzunlukları ele alınarak incelenmez. Futbol sahasının içinde futbol maçının da bazı kurallarını belirleyen, bazı önemli alanlar vardır, ceza sahası ya da orta saha çizgisi buna örnektir.

Bahsi geçen alanların ve futbol sahasının olması gerektiği ölçüleri şöyle sıralayabiliriz;

Futbol sahası alanı dikdörtgen şeklinde olur.

Futbol sahasının yan tarafında olan taç çizgileri 90-120 metre arasında ve birbirleri ile aynı olmalıdır.

Kale çizgileri de yine birbirleri ile aynı ve 45-90 metre arası olmalıdır.

Sahada bulunan tüm çizgiler aynı kalınlıkta olması gerekir ve bu çizgiler 12 cm' i geçmemelidir.

Kale alanı için belirlenen ölçü 5,5 metredir.

Ceza sahası kaleyi de içine alarak 16,5-40 metre ölçülerine olmalıdır.

Profesyonel Ve Okul Futbol Sahaları Ölçüleri Nelerdir?

Futbol bir spor dalı olduğu için profesyonel, amatör ve aktivite olarak yapılabilir. Bu sebeple futbol sahaları profesyonel futbol sahası ve aktivite olarak oynanan futbol maçlarının yapıldığı okul, halı saha, spor kurslarında bulunan futbol sahaları olarak ikiye ayrılır.

Profesyonel futbol sahası ölçüleri Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından belirlenmiştir ve bu ölçüler dünyanın her yerinde profesyonel futbol oynanan bütün sahalarda aynıdır.

İkiye ayrılan bu sahaların ölçüleri ve kriterleri de ikiye ayrılır, profesyonel ve okul futbol sahaları ölçülerini şöyle maddeler halinde sıralayabiliriz;

Uluslararası futbol sahalarının 105×68 metre ölçülerine olması gereklidir.

Standart futbol sahaları en 40×90 boy 90×120 metre ölçülerine olmalıdır.

Okul ve halı saha futbol sahaları 35×60 metre ölçülerinde olmalıdırlar.

Futbol Sahası Kaç Metrekare Ve Kaç Dönümdür?

Uluslararası profesyonel futbol sahaları 7140 metrekare dolaylarında alana sahiptir ayrıca bu ölçü 7,14 dönüme tekabül eder.

Yine federasyon tarafından onaylanmış resmi maçların yapıldığı standart futbol sahaları ise belirli aralıklarda ölçülerde olduğu için bu sahaların alan ölçüleri ve dönümü değişir. Bu durumda alan ölçüsü merak edilen sahanın en ve boy ölçüleri birbiriyle çarpılarak sonuç bulunabilir.