Futbol Sahası Ölçüleri Nedir? Bir Futbol Sahası Kaç Metrekare Ve Kaç Dönümdür?

Futbol, ülkemizde en sık takip edilen ve sevilen bir spor dalıdır. Futbol sporunun icra edildiği sahalar da oldukça merak konusudur futbol severler için. Futbol sahaları genelde bir kaç türde vardır, bu sahalardan olan profesyonel ve okul futbol sahaları ölçüleri nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım...
Futbol sahaları ölçüleri kaideleri sadece boy ve en uzunlukları ele alınarak incelenmez. Futbol sahasının içinde futbol maçının da bazı kurallarını belirleyen, bazı önemli alanlar vardır, ceza sahası ya da orta saha çizgisi buna örnektir.
Bahsi geçen alanların ve futbol sahasının olması gerektiği ölçüleri şöyle sıralayabiliriz;
Futbol bir spor dalı olduğu için profesyonel, amatör ve aktivite olarak yapılabilir. Bu sebeple futbol sahaları profesyonel futbol sahası ve aktivite olarak oynanan futbol maçlarının yapıldığı okul, halı saha, spor kurslarında bulunan futbol sahaları olarak ikiye ayrılır.
Profesyonel futbol sahası ölçüleri Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından belirlenmiştir ve bu ölçüler dünyanın her yerinde profesyonel futbol oynanan bütün sahalarda aynıdır.
İkiye ayrılan bu sahaların ölçüleri ve kriterleri de ikiye ayrılır, profesyonel ve okul futbol sahaları ölçülerini şöyle maddeler halinde sıralayabiliriz;
Uluslararası profesyonel futbol sahaları 7140 metrekare dolaylarında alana sahiptir ayrıca bu ölçü 7,14 dönüme tekabül eder.
Yine federasyon tarafından onaylanmış resmi maçların yapıldığı standart futbol sahaları ise belirli aralıklarda ölçülerde olduğu için bu sahaların alan ölçüleri ve dönümü değişir. Bu durumda alan ölçüsü merak edilen sahanın en ve boy ölçüleri birbiriyle çarpılarak sonuç bulunabilir.