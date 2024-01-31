Futbol Tarihçesi – Futbol İlk Ne Zaman Oynandı, Nerede Çıktı ve Nasıl Bulundu?

Futbol tarihçesi ile ilgili yapılmış olan pek çok farklı akademik çalışma vardır. Bunlar, bugün tüm dünyada çok büyük bir hayran kitlesinin bulunduğu bu sporun geçmişini aydınlatır ve geleceğine ışık tutar. Türkiye de tam bir futbol ülkesi olarak çoğu ülkenin önündedir. Bu nedenle futbol ilk ne zaman oynandı, nerede çıktı ve nasıl bulundu gibi konuların futbolseverler tarafından araştırılıp öğrenilmesi önemlidir.

Futbol İlk Ne Zaman Oynandı?

Futbol bugün bütün dünyanın keyifle takip ettiği bir spordur. Ayrıca tüm dünyada bu sporu amatör seviyede yapan çok sayıda sporcu yer alır.

Uluslararası bir futbol organizasyonu olan FIFA, açıklamalarında futbola benzeyen ilk oyunun M.Ö 300-200 yılları arasında Çin'de oynandığını belirtmektedir. FIFA'ya göre Çin'de oynanan bu oyun askeri eğitim amacıyla oynanırdı ve adına "cujuya" denirdi.

Futbol İlk Nerede Çıktı?

Bazı kesimler tarafından futbolun antik kaynaklara göre çıktığı ilk yerin Çin olduğu savunulmaktadır. Çin'de cujuya olarak adlandırılan oyunun kıl ve tüyle doldurulan ve deriden yapılan bir topun aracılığıyla oynandığı bilinmektedir. Bu topu 30-40 cm arasındaki bir kaleye sokmanın amaçlandığı oyunda top ayak ile oynanmaktaydı.

Bugünkü futbola çok fazla benzemese bile, Antik Yunanistan'da oynanan "episkiros" adlı oyun da Avrupa futbolunun temeli olarak görülür. Episkiros oyununu futboldan ayıran en önemli etken, bu oyunda topa vücudun her yeri ile dokunulabilmesidir.

Modern futbolun doğumu ise İngiltere'de olmuştur. 1848 senesinde Cambridge Üniversitesi'nde çeşitli eğitim kurumlarının da katılımıyla yayınlanan Cambridge kuralları, futbolun ilk yazılı kurallarını oluşturmuştur.

Futbol Nasıl Bulundu?

Futbol, tarihsel olarak bakıldığı zaman ilk defa Çin'de askerlere eğitim amaçlı oynatılmıştır. Deri bir topun içine yün ve kıl doldurularak 30-40 cm arasındaki kalelere topu ayakla sokmayı hedeflerdi.

Tarihte top ile oynanan pek çok oyun bulunmasına rağmen bunların pek çoğu futbolun atası olarak kabul edilmez. Modern futbolun bulunması ise yine bu tarihi mirasın devam ettirilmesiyle olmuştur.

İngiltere'de çeşitli okullarda oynanan fakat bir kural birliği olmayan futbol Cambridge kuralları ile bir sisteme oturtulmuştur ve modern futbol denilen kavram gelişmeye başlamıştır.