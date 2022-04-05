Futbolu Kim Buldu? Futbol Ne Zaman, Hangi Ülkede Ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Heyecanlı karşılaşmaların yaşandığı yeri geldiğinde şehirleri yeri geldiğinde de ülkeleri temsil eden futbol 10 oyuncu, 2 kaleci ve 1 ayak topuyla oynanan sporların başında gelir. 90 dakikalık bir karşılaşmayı kapsayan ve kazanan takımın galip geleceği bu tarz futbol karşılaşmaları kadın, erkek ve çocuklar tarafından sevilen bir spor olmasını da sağlıyor. Peki futbol ilk nasıl ortaya çıktı, bugünkü haline gelene kadar nasıl bir süreçten geçti ve futbol topu ne zaman icat edildi? Çoğu kişide merak uyandıracak bu konunun tüm detaylarını sizler için bir araya topladık.

Futbol Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Günümüzde milyonları ekran başına toplamayı başarabilen ve en çok sevilen spor olarak karşımıza futbol çıkıyor. İlk defa ne zaman ortaya çıktı diye araştırdığımız da ise bakmamız gereken kaynaklar arkeolojik kazıların bulguları oluyor. Bu kaynaklara göre milattan öncesine uzanarak ilk futbol oyununun Sümerlerde olduğunu görülebilir. Nasıl bir isimle anıldığı bilinmese de ayakla top oynanan kaynaklara ilk olarak Sümerlerde rastlanıyor.

Yine arkeolojik kazılardan çıkan verilere göre Sümerler dışında futbol oynayan bir diğer topluluk Çinliler oluyor. MÖ. 3. yüzyıl kayıtlarında Çinli askerlerin eğitimlerinde ayakla top oynandığı görülebiliyor. "Cuju" ismiyle anılan bu eğitimlerin bugünkü futbola benzer kuralları içerdiği de yine eski kaynaklardan öğrenilebiliyor. Ayakla oynamak için tercih ettikleri futbol topunun da yumuşak, içi dolgulu yuvarlak bir nesne olduğu açık.

Futbol topunun tarihini de yine Çinli askerlerin eğitimlerinde kullandığı yuvarlak, yumuşak ve içi dolgulu topa bağlayabiliriz. Elbette eğitimlerde kullanılan bu oyunun futbol olduğunu öne sürmek oldukça iddialı olur fakat futbolun temelini hazırladığı düşünülüyor. Elbette ki modern futbol gibi karşılıklı bir müsabaka ve takımlar yok. Edinilebilen bilgilere göre sadece topu ayaklarıyla birbirlerine gönderdikleri düşünülüyor.

Modern Futbol Nasıl Doğdu? Hangi Ülkede ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Modern futbolu kim buldu diye sorulduğunda hiç tereddüt etmeden herkesin İngiltere cevabını vermesi oldukça normal. Keza futbola yatkınlık ve merakları düşünülecek olursa çoğu başarılı futbolcunun da İngiliz olduğu görülebilir. Dünya üzerinde ilk futbol takımı sizlerin de tahmin edebileceği üzere İngiltere'de kuruldu. 1857 yılında kurulan bu takım Sheffield kendinde kuruldu. Başka bir takım olmadığı için kendi aralarında kura yöntemiyle karşılaşmalar yapıyorlardı.

Takımın kurucusu iki yakın arkadaş olan Nathaniel Crestwick ve William Prest'tir. Takımın kurulmasından 3 yıl geçtikten sonra yani 1860 yılında aynı kasabada Hallam FC isminde yeni bir takım kuruldu. Hala varlığını sürdüren bu iki takım modern futbolun icadında büyük rol oynamıştır. Yine dünyanın ilk milli takımı da İngiltere'de 1863 yılında kurularak ülkeler arası turnuvaların başlangıcına vesile olmuştur.