Futsal ve Futbol Arasındaki Fark Nedir? Futsal ile Futbol Aynı Mı, Farklı Mı?

Futsal ile futbolun birbirinden farklı olup olmadığı konusundaki soru işaretlerinin çıkış noktalarından bir tanesi de iki kelimenin de birbiriyle çok benzer harflere sahip olmasıdır. İkisi de birer top oyunudur ve birbirine çok benzer özellikleri bulunur. Bu nedenle futsal ve futbol arasındaki fark nedir sorusunun yanıtı merak edilir, futsal ile futbol aynı mı, farklı mı konusu hakkında araştırmalar yapılır.

Futsal ve Futbol Arasındaki Fark Nedir?

Futsal ve futbol ayrımlarını, iki oyunu da kendi başlıklarında genel tanımlarıyla inceleyerek görmek daha kolay olacaktır.

Futbol (Çim Saha Futbolu): Futbol, olabildiğince geniş bir sahada, 11 oyuncunun katılımıyla oynanan bir spordur. Oyuncular büyükçe bir sahada çeşitli pozisyonlarda görev alarak yedikleri golden daha fazla gol atarak rakibi yenmeyi hedeflerler.

Hücumcular topu gole çevirmek için çabalarken defans oyuncuları da bunu önlemeye çalışır. Kalelerde topu kurtarması için topa ceza sahasında el ile müdahale etme hakkına sahip birer kaleci bulunur. Mücadeleyi bir ana hakem ve onun yardımcı hakemleri yönetir.

Futsal (Salon Futbolu): Futsal daha küçük bir sahada oynanır. Futbol, çim saha üzerinde oynanırken Futsal kapalı spor salonunda oynanır. Saha çok küçük olduğu için Futsal oyununda sahada beş topçu yer alır.

Futsal oyununda saha küçük olduğu için oyun daha hızlı akar fakat kaleler de çim saha futboluna göre oldukça küçüktür ve bu da gol atmayı zorlaştıran bir etkendir. Kural farklılıkları olarak Futsal da duvar kullanımı vardır ve top sürekil oyunda kalır. Bu noktada çim saha futbolundan ayrılır.

Futsal ile Futbol Aynı Mı Farklı Mı?

Futsal ile futbol aynı temelde iki oyundur. Fakat ikisi arasında elbette ki bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar aşağıda yer aldığı gibidirler.