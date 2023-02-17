Fütuhat Ne Demek? Fütuhat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Fütuhat ne demek sorusu ile birlikte; gün içerisinde sıklıkla kullanılan fakat anlamları pek bilinmeyen bazı kelimelerin de kişiler tarafından merak edilmesi oldukça normal bir durumdur. Fütuhat ne anlama gelir konusu da merak edilen ve çeşitli alanlarda sıkça araştırılmakta olan sorulardan bir tanesidir. Dilerseniz, fütuhatı mekkiye ne demek birlikte inceleyelim...

Fütuhat Ne Demek?

Fütuhat kelimesi, tarih boyunca aynı anlamda kullanılarak günümüze kadar da bu anlamı koruyarak gelmiştir. TDK tarafından da ifade edildiği şekilde fütuhat kelimesi, "fetihler, zaferler" anlamına gelmektedir. Tarihsel süreçte fütuhat kelimesi genel olarak savaş için ön plana çıkmış olan bir kelime olarak bilinmektedir. Fütuhat kelimesinin taşıdığı "zafer ve fetih" anlamları günümüzde de bu şekilde ifade edilmektedir.

Fütuhat Ne Anlama Gelir?

Fütuhat kelimesi Türkçe dili içerisinde fetihler ya da zaferler manasına gelmektedir. Bu kelimenin dilimize Arapça dilinden futūḥ "فتوح z" yani "fetihler" kelimesinden türetilmiş olduğu bilinmektedir. Ayrıca Arapça bir kelime olan fütuhat; Arapça dilinin ftḥ kökünden gelenmekte olan fatḥ فتح z kelimesinin çoğulu olmaktadır. Ayrıca daha derin bir anlam açıklaması ile fütûhat kelimesi, Hakk'ın makamlarında ve mertebelerinde, Hakk'ın yardımı ile anlam havuzunda; fetihlerde bulunmak, muhabbette Allah kelamı ile yüreklere sevgi-iman kazandırarak ve gönül fetihlerinde bulunarak zafere nail olmak ile insanı Hakk'tan koparacak her çeşit günahtan kurtaracak fetihlerde bulunmak olarak ifade edilmiştir.

Fütuhat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Anlamları konusunda kafa karışıklığı yaşanan pek çok kelime bulunmaktadır ve fütuhat kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Bu gibi kelimelerin anlam açıklamalarının yanında, cümle içerisinde kullanımları da oldukça açıklayıcı ve anlamları bakımından faydalı olmaktadır. Fütuhat kelimesinin cümle içinde kullanımı ise şu şekilde örneklendirilebilir.

-Yavuz Sultan Selim'in fütuhatları Osmanlı İmparatorluğu'nu büyütmüş, Bizans'a ise korku salmıştır.

-Tarihteki fütuhatların en mühimleri, Türk İslam fütuhatlarıdır. Bu sayede cihana hükmedilmiştir.