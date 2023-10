Future Tense Örnek Cümleler - İngilizce Gelecek Zaman İle İlgili Cümleler ve Konu Anlatımı

İngilizce konuşulan birçok ülkede, gelecek zamanı doğru bir şekilde ifade etmek, iletişim yeteneklerinizi geliştirmenin anahtarıdır. Gelecekteki planları, niyetleri veya tahminleri açıkça ifade etmek hem iş hem de sosyal ilişkiler açısından önemlidir. Future Tense örnek cümleler sayesinde bu zaman yapısı kolayca kavranabilir. İngilizce gelecek zaman ile ilgili cümleler ve konu anlatımı yazısı, bu zaman yapısını kullanmak için gerekli bilgiler içermektedir.

Future Tense İle İlgili Cümleler ve Konu Anlatımı

Gelecek zaman, bir eylemin gelecekte gerçekleşeceği zamanı ifade etmek için kullanılan bir zaman biçimidir. İngilizce'de gelecek zamanı oluşturmak için farklı yapılar kullanılabilir. Bu yazıda, gelecek zamanı oluşturmak için en yaygın kullanılan iki yapı olan "will" ve "be going to" yapıları incelenerek örnekler verilecektir.

Will ile Gelecek Zaman:

"Will," gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade etmek için kullanılan bir yardımcı fiildir. Aşağıda, "will" yardımcı fiili kullanarak örnek cümleler bulunmaktadır:

I will travel to Paris next week. (Gelecek hafta Paris'e seyahat edeceğim.)

She will study for her exam tomorrow. (Yarın sınavı için çalışacak.)

They will visit their grandparents this summer. (Bu yaz büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret edecekler.)

"Will" yardımcı fiili, gelecekte gerçekleşecek olan her türlü eylemi ifade etmek için kullanılabilir.

Be Going To ile Gelecek Zaman:

"Be going to," gelecekteki niyetleri, planları ve önceden düşünülen eylemleri ifade etmek için kullanılır. İşte "be going to" kullanarak örnek cümleler:

I am going to start a new job next month. (Gelecek ay yeni bir işe başlayacağım.)

They are going to have a baby in the spring. (İlkbaharda bebek sahibi olacaklar.)

She is going to cook dinner tonight. (Bu akşam akşam yemeği yapacak.)

"Be going to" yapısı, gelecekteki planları ve kesin niyetleri vurgulamak için idealdir.

Gelecek Zamanın Soru ve Olumsuz Cümleleri:

Gelecek zaman yapısı, soru cümleleri ve olumsuz cümleler oluşturmak için değişiklikler yaparak kullanılmaktadır. İşte örnekler:

Will ile Soru Cümleleri:

Will you attend the meeting tomorrow? (Yarın toplantıya katılacak mısın?)

Will they travel to Italy next summer? (Gelecek yaz İtalya'ya seyahat edecekler mi?)

Will ile Olumsuz Cümleler:

I will not (won't) go to the party tonight. (Bu gece partiye gitmeyeceğim.)

She will not (won't) buy a new car this year. (Bu yıl yeni bir araba almıyor.)

Be Going To ile Soru Cümleleri:

Are you going to visit your family this weekday? (Bu hafta içiaileni ziyaret edecek misin?)

Is she going to watch the movie with us? (O, bizimle filmi izleyecek mi?)

Be Going To ile Olumsuz Cümleler:

They are not (aren't) going to buy the house in the city. (Şehirdeki evi satın almayacaklar.)

We are not (aren't) going to eat out tonight. (Bu gece dışarıda yemek yemeyeceğiz.)

Gelecek zaman, İngilizce dilinde yaygın olarak kullanılan bir zaman biçimidir. "Will" ve "be going to" yapılarını doğru bir şekilde kullanarak, gelecekteki eylemler açıkça ifade edilebilir. Soru cümleleri ve olumsuz cümleleri oluşturmak da bu konuda önemlidir.