Fütüvvetname Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Fütüvvetnameler Ve Yazarları

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencilerin tarihlerini iyi bilmesi adına fütüvvetname nedir? Sorusu derslerde işlenmektedir. Türk edebiyatında ve Anadolu sahasında yazılan fütüvvetnameler ve yazarları sadece sınav için öğrenilmeyecek kadar önemli bir konudur. Edebiyat ve tarih alanında kendini geliştirmek isteyenler Türk edebiyatına ve Anadolu sahasında yazılan fütüvettnameler ve yazarları hakkında az çok bir şeyler okumuş olmalıdır. Peki ya fütüvvetname nedir?

Fütüvvetname Nedir?

Fütüvvetname bir teşkilat birleşmesi şeklinde de bilinir. Bu teşkilata girenlerin ve girmek isteyenlerin doğal olarak uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kuralları belirleyen esere de fütüvvetname ismi verilmiştir. Fütüvvetname Anadolu'da oluşmuş ve buradan farklı coğrafyalara yayılmış olan bir akımdır. Aynı zamanda günümüzün Ahilik teşkilatının zeminini de fütüvvetname oluşturur. Fütüvet'in üç adet temel ilkesi mevcuttur. Bunlar sabır, kerem ve doğruluk şeklinde sıralanırlar.

Hz. Ali Fütüvvetnamede Hz. Muhammed'e en yakın olan kişilerden biri olarak doğru ahlakı ile fütüvvetnamenin en iyi temsilcilerinden biri olarak gösterilmektedir. Fütüvvetnamenin esas ilkelerinden bir tanesi de kendinden daha çok halkını düşünmek şeklindedir. Fütüvvetname türünün bilinen ilk Türkçe örneği Haliloğlu Yahya Burgazi'nin kaleme almış olduğu eserdir.

Fütüvvetname

Fütüvvetname ahilik teşkilatının temelini oluşturmuştur.

Güzel ahlak ile doğru davranışları anlatan bir akım olarak bilinir.

İslam tarihi içerisinde önemli ve iyi ahlaka sahip olan kişileri referans olarak almaktadır.

Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinden meydana gelir. Bu dillerde yazımı vardır.

Tek bir eser fütüvvetname adını almaz. Fütüvvetnameler tüm eserlerin ortak ismidir.

Fütüvvetname Ne Demek?

Fütüvvetname kelimesi köken olarak Arapça'dır. Arapça'dan gelen bir kelime olarak Fütüvvetname, kelime anlamına bakıldığında ile mertlik ve cömertlik anlamına gelmektedir. Fütüvvetname 13. ve 14. yüzyıllarda tasavvuf akımı olarak meydana gelmiş olan bir harekettir denebilir.