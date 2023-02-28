Füzyon Nedir? Füzyon Enerjisi Nasıl Çalışır, Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

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Füzyon Nedir?

Füzyon, nükleer füzyon yada nükleer kaynaşma olarak da bilinir ve iki hafif elementin nükleer tepkimeler sonucunda birleşmesiyle daha ağır bir element oluşturmasına denilmektedir. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkabilmektedir.

Güneş'in dahil yıldızların aşırı yoğunlaşması ve sıcak olması sonucunda füzyon meydan gelir; ışık olarak gördüğümüz ve ısı olarak hissettiğimiz şey, Güneş'in çekirdeğinde oluşan füzyon reaksiyonların sonucudur. Hidrojen çekirdekleri çarpışır, daha ağır helyum atomlarına dönüşür ve bu süreçte muazzam miktarda enerji açığa çıkarır.

Füzyon, evrendeki yıldızlar için baskın enerji kaynağıdır. Aynı zamanda Dünya'da da potansiyel bir enerji kaynağı olarak görülür. Kasıtlı olarak zincirleme bir kontrollü reaksiyona girdiğinde, hidrojen bombasını çalıştırabilir.

Tıpta Füzyon Ne Demek?

Bir ya da daha çok vertebranın aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirine birleştirilmesine füzyon adı verilir. Füzyon kavramı sanayideki kaynak olayına benzer. Fakat spinal füzyon cerrahisi sırasında vertebralar birbirine kaynatılmaz.

Omurganın etrafına hastanın kendisinden alınan veya kadavralardan temin edilen kemik greftler konulur. Bu greftleri vücut sonraki birkaç ayda kırık iyileşmesi gibi iyileştirir ve vertebraları birbirine kaynatarak birleştirir.

Füzyon ve Fisyon Farkı Nedir?

Füzyon, atomları bölen ve tehlikeli miktarda radyoaktif atığa neden olan fisyondan farklıdır. Nükleer fisyonda, uranyum gibi büyük ağır bir atomu alınır ve çekirdeğine bir nötron fırlatılır; nötronun bir yükü yoktur; bu nedenle atom çekirdeğine kolayca nüfuz edebilir. Fazladan nötron, atomun parçalandığı ve enerji açığa çıkardığı noktaya kadar atomu kararsız hale getirir.

Öte yandan füzyon, hidrojen gibi hafif elementlerin atomlarını bir araya getirmeyi içerir. Her atomun çekirdeği pozitif yüklü olduğundan atomları iten ve onları "kaynaşmaya" yetecek kadar yaklaşmalarını önleyen doğal bir elektriksel kuvvet vardır. Bu nedenle füzyon işlemi, atomların doğal olarak birbirlerini ittikleri kuvvetin üstesinden gelmek için aşırı sıcaklıklar ve basınçlar kullanmalı ve bunun yanında çekirdeklerin bir araya gelip enerji açığa çıkarmalarını sağlamalıdır.

Füzyon Enerjisi Nasıl Çalışır?

Füzyon enerjisi günümüzdeki birincil enerji kaynakları olan kömür, doğal gaz veya nükleer enerjiden daha temiz ve daha güvenilir bir enerji kaynağı olduğu savunuluyor. Füzyon aşırı basınç ve sıcaklık gerektirdiğinden, bir şeylerin ters gitmesi durumunda aniden sıcaklık kesilirse tamamen durdurulabilen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir füzyon reaksiyonundan öngörülen enerjinin elde edilmesi için;

- Reaksiyon düşük sıcaklıkta oluşmalıdır.

- Yüksek enerji açığa çıkmalıdır.

- Büyük bir tesir kesitine sahip olmalıdır.

- Tepkimeye girecek olan maddeler kolayca bulunabilmelidir.

- Plazmanın yeniden ısıtılması için yüklü parçacıklar elde edilmelidir.

- Farklı etkileşmeleri önlemek için enerjisi yüksek olan nötronlar açığa çıkmamalıdır.

Füzyon Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Füzyon, elektrik üretiminde kullanılmak için birçok kez simülasyonu yapılıp test edilmiştir. En büyük problem açığa çıkan muazzam miktarda ısının nasıl muhafaza edilmesidir.

Füzyon, hafif çekirdeklerin, tek bir çekirdek meydana getirecek şekilde birleşmeleridir. Birleşme enerjisinin en belirli örneğini hidrojen izotoplarının (döteryum ve trityum) birleşmesi teşkil etmektedir. Bu birleşme sonucunda enerji elde edilmekte ve daha ağır bir çekirdek oluşmaktadır. Bu nükleer olay, ancak milyonlarca derece ısıda meydana gelebilmektedir. Bu sebeple bu enerji, ancak askeri amaçlarla kullanılmak üzere denenmiştir. Hidrojen bombası da denilen termonükleer bir bomba yapmak için önce bir bölünme olayı yaratmak, yani atom bombası patlatarak birleşme için gerekli olan ısıyı sağlamak gereklidir. Bundan dolayı bir termonükleer bombanın tetikleyicisi bir atom bombasıdır. Birleşme enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında da bilimsel ve teknik çalışmalar uzun yıllardan beri devam etmektedir.